مردم شهرستان پاکدشت برای دویست و شانزدهمین بار متوالی، همصدا با سراسر ایران در خیابان‌ها به میدان آمدند تا حمایت قاطع خود را از اسلام و ایران و ایستادگی تا پیروزی نهایی اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تداوم حضور مردم پاکدشت به دویست و شانزدهمین روز متوالی رسید، نمادی از اتحاد و همبستگی این مردم در حمایت از حریم اسلام و استقلال ایران است. شرکت‌کنندگان در این اجتماع با تأکید بر بصیرت و پایداری، اعلام کردند که تا دستیابی به پیروزی نهایی، همچنان در صحنه حضور داشته و در کنار ملت و نظام ایستادگی خواهند کرد.