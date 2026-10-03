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نجاتگران هلال احمر پس از سه ساعت تلاش، پیکر فرد جانباخته را از ارتفاعات شهرستان زرین دشت به پایین انتقال دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر زرین دشت گفت: در گزارشی مبنی بر پیدا شدن پیکر مرد ۳۸ ساله در ارتفاعات کوههای روستای چاه سبز این شهرستان به هلال احمر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.
عبدالرحیم رهنما افزود: نجاتگران پس از پیمایش مسیرهای کوهستانی به فرد دسترسی پیدا کردند و پس از سه ساعت پیمایش در ارتفاعات به پیکر مرد۳۸ ساله دسترسی پیدا کردند و پس از انتقال آن به دامنه کوه پیکر وی را به عوامل انتظامی تحویل دادند.