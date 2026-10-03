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رطوبت و شرجی در یازدهمین روز از فصل پاییز شهرهای آبادان و خرمشهر را نمناک کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت یکشنبه بتدریج در سواحل، نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی و تا حدودی مناطق شمالی استان، موجب افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود: هم اکنون میزان رطوبت در شهرهای آبادان و خرمشهر به ۷۹ درصد و دید افقی به ۲ هزار متر رسیده است.
در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در جنوب غرب خوزستان ۴۱ درجه و کمترین دما ۲۹ درجه سانتیگراد بوده است.
دمای کنونی هوا در این منطقه ۲۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.