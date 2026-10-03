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تیم فایربال شیراز با پیروزی ۸۰ بر ۶۱ در برابر تیم فرازا، عنوان قهرمانی رقابتهای بسکتبال نونهالان باشگاههای استان فارس را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم فایربال شیراز با پیروزی ۸۰ بر ۶۱ در برابر تیم فرازا، عنوان قهرمانی رقابتهای بسکتبال نونهالان باشگاههای استان فارس را از آن خود کرد.
فریدون رئیسی، رئیس هیات بسکتبال فارس گفت: مسابقات باشگاههای استان با حضور ۱۲ تیم از ابتدای تابستان آغاز شده و پس از گذراندن مراحل مختلف، در نهایت به قهرمانی فایربال شیراز انجام شد.
وی با اشاره به روند برگزاری مسابقات افزود که تیمهای شرکتکننده در مرحله نخست در سه گروه قرار گرفتند و پس از دیدارهای مقدماتی، تیمهای برتر راهی مراحل بعدی شدند.
رئیس هیات بسکتبال فارس با تشریح مراحل مسابقات بیان کرد که در مرحله دوم، هشت تیم صعودکننده در قالب دو گروه چهار تیمی به رقابت پرداختند. وی ادامه داد که در مرحله نیمهنهایی، تیمهای فایربال شیراز و فرازا با پیروزی در دیدارهای خود، جواز حضور در فینال را کسب کردند.
رئیسی با اشاره به برگزاری مرحله پایانی در شیراز گفت: دیدار فینال میان تیمهای فایربال و فرازا با حضور حدود هزار تماشاگر برگزار شد که این حضور، جلوهای به رقابتهای رده پایه بخشید.
وی خاطرنشان کرد فایربال شیراز در این دیدار با نتیجه ۸۰ بر ۶۱ عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیمهای دارابگرد و نخل جهرم بهصورت مشترک عنوان سوم را از آن خود کردند.
رئیس هیات بسکتبال فارس با تاکید بر اهمیت این رقابتها در آمادهسازی تیم استان برای مسابقات کشوری، گفت: در این مسابقات، ۲۰ بازیکن از میان تیمهای شرکتکننده برای حضور در اردوی آمادهسازی تیم منتخب فارس شناسایی شدهاند. این بازیکنان پس از انجام تمرینات، در نهایت به جمع ۱۵ نفر برتر برای شرکت در رقابتهای کشوری خواهند پیوست.
د. رئیسی در پایان گفت: بر اساس طرح برنامهریزی شده، قهرمانان همه ردهها تا ۲۴ مهرماه مشخص میشوند و ۳۰ مهر در مراسمی در باشگاه فرهنگیان از تیمها و نفرات برتر تجلیل خواهد شد.