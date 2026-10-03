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عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اشاره به تأثیر برخی داروهای تزریقی کنترل وزن بر کند شدن تخلیه معده، تأکید کرد: افرادی که از این داروها استفاده میکنند باید پیش از هرگونه عمل جراحی، نام دارو، دوز مصرفی و زمان آخرین تزریق را به جراح و متخصص بیهوشی اطلاع دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا صحرائی، متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، با اشاره به افزایش مصرف داروهای جدید کنترل وزن گفت: این داروها با کند کردن روند هضم و تخلیه معده، احساس سیری را برای مدت طولانیتری ایجاد میکنند، اما این اثر در زمان جراحی میتواند خطر ورود محتویات معده به ریه را افزایش دهد.
وی افزود: در شرایط معمول، رعایت ۸ تا ۱۲ ساعت ناشتایی پیش از عمل برای تخلیه معده کافی است، اما در افرادی که از برخی داروهای تزریقی لاغری استفاده میکنند، ممکن است مواد غذایی مدت بیشتری در معده باقی بماند و در نتیجه ناشتایی معمول به تنهایی برای خالی شدن معده کافی نباشد.
متخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم ادامه داد: هنگام بیهوشی عمومی یا آرامبخشی عمیق، برخی رفلکسهای محافظتی بدن مانند سرفه و بلع کاهش مییابد یا متوقف میشود و در صورت خالی نبودن معده، محتویات آن میتواند به سمت مری بازگشته و وارد ریه شود و عوارض شدید ریوی ایجاد کند.
قطع خودسرانه دارو توصیه نمیشود
دکتر صحرائی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق به تیم درمان اظهار کرد: مصرفکنندگان این داروها باید نام دقیق دارو، دوز مصرفی و زمان آخرین تزریق را پیش از عمل به جراح و متخصص بیهوشی اعلام کنند.
وی با اشاره به اینکه قطع روتین و یکباره این داروها پیش از جراحی برای همه افراد توصیه نمیشود، گفت: تصمیمگیری درباره ادامه یا قطع دارو باید با توجه به شرایط فرد، علائم گوارشی و نوع عمل و توسط تیم درمان انجام شود. قطع خودسرانه دارو در بیماران مبتلا به دیابت نیز میتواند کنترل قند خون را مختل کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم همچنین توصیه کرد: افرادی که به تازگی مصرف این داروها را آغاز کردهاند، دوز مصرفی خود را افزایش دادهاند یا دچار علائمی مانند تهوع، استفراغ، درد شکم و احساس پری معده هستند، حتماً پیش از جراحی این موضوع را به پزشک اطلاع دهند.
وی در پایان تأکید کرد: اطلاعرسانی درباره مصرف این داروها به تیم جراحی و بیهوشی به معنای لغو عمل نیست، بلکه با هدف برنامهریزی دقیقتر، ایمنسازی فرآیند بیهوشی و حفظ سلامت بیمار انجام میشود.