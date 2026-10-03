اهداکنندگان خون برای حفظ ذخایر خون و تامین صد درصد نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی به مراکز اهدای خون استان اصفهان مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از حفظ ذخایر خون با حضور اهداکنندگان در مراکز اهدای خون خبر داد وگفت: از هم استانی‌های ایثارگر تقاضا می‌شود برای حفظ ذخایر خون و تامین صد درصد نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی به مراکز اهدای خون مراجعه کنندو با اهدای یک واحد خون، حداقل جان سه نفر را نجات دهند.

کیان دهراب پور ادامه داد: اهداکنندگان خون از هر گروه خونی همراه با کارت ملی خود به یکی از دوازده مرکز اهدای خون در استان می‌توانند مراجعه کنند.

وی گفت: مرکز اهدای خون خواجو شهر اصفهان از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ و بقیه مراکز اهدای خون استان از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ پذیرای اهداکنندگان خون است.