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حضور مار جعفری در منطقه حفاظت شده کوه بافق، ثبت شد که نشان از سلامت و پویایی زیستبوم این منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، مار جعفری (Echis carinatus) از مارهای سمی و بومی مناطق خشک و نیمهخشک ایران است که در مناطق بیابانی، سنگلاخی و کوهستانی مشاهده میشود. این گونه با شرایط سخت و کمآب مناطق کویری سازگاری بالایی دارد و بخشی از تنوع زیستی ارزشمند منطقه را تشکیل میدهد.
مارها، نقش مهمی در کنترل جمعیت جوندگان و حفظ تعادل زنجیره غذایی دارند؛ بنابراین حضور آنها در طبیعت، بخشی از چرخه اکولوژیک و نشانهای از سلامت و پویایی زیستبوم است.
مار جعفری گونهای سمی است؛ شهروندان از نزدیک شدن، تحریک یا تلاش برای گرفتن آن خودداری و در صورت مشاهده، فاصله ایمن را حفظ کنند.