مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در بازدید از روند ساخت کتابخانه آل یاسین فریدونشهر، بر تکمیل و بهره برداری هر چه سریعتر از این طرح تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان فریدونشهر نیز گفت: کتابخانه آل یاسین فریدونشهر بزرگترین طرح کتابخانه‌ای در غرب استان با ۱۴۴۵ متر زیربنا در ۴ طبقه در حال ساخت است و ساخت آن سال ۱۳۹۵ آغاز شده است.

حمید رحیمیان افزود: این کتابخانه دارای بخش‌های تخصصی کودک و نوجوان، مرجع نشریات ادواری، سالن مطالعه آقایان و بانوان، سالن‌های اجتماعات و سالن‌های آموزش و بخش اداری است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال برای ساختمان کتابخانه و ۱۰۰ میلیارد ریال نیز برای تجهیز کتابخانه آل یاسین فریدونشهر هزینه شده و برای تکمیل به حدود ۵۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.