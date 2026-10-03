به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان امام خمینی شهرستان قرچک شاهد حضور پرشور مردمی بود که برای ۲۱۶امین بار متوالی گرد آمدند تا دهم مهرماه را یادآور حماسه تاریخی و ماندگار «عملیات وعده صادق ۲» کنند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع مردمی با اشاره به اهمیت ایستادگی و بصیرت، اعلام کردند که حضور مستمر در صحنه، پاسخی قاطع به دشمنان است. حاضران در این مراسم تأکید کردند که تا دستیابی به پیروزی نهایی، پای ثابت میدان‌ها و خیابان‌ها خواهند ماند تا پیام اتحاد و همبستگی ملت را به گوش جهانیان برسانند.