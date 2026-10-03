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مدیرکل فرآوردههای دارویی سازمان غذا و دارو گفت: بررسی ۳۶ ماهه جایگزینی یک داروی ایرانی ضددرد پیوند با نمونه خارجی نشان داد؛ این جایگزینی اثر منفی بر میزان رد پیوند نداشته و نتایج درمانی قابل قبولی به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکبر عبداللهیاصل اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد بازار دارویی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود و بررسی شاخصهای سلامت و نتایج درمانی، ظرفیت تولید داخل در تأمین داروهای مورد نیاز بیماران را نشان میدهد.
وی با اشاره به یکی از نمونههای مورد بررسی افزود: در یک ارزیابی ۳۶ ماهه، جایگزینی یک داروی ایرانی ضد رد پیوند با داروی خارجی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد؛ این تغییر، اثر منفی بر میزان رد پیوند نداشته است.
عبداللهیاصل ادامه داد: در این بررسی، برخی عوارض جانبی جزئی گزارش شد، اما در مجموع، جایگزینی داروی ایرانی تأثیر منفی بر شاخص مورد بررسی، یعنی میزان رد پیوند، نداشته است.
مدیرکل فرآوردههای دارویی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: در شرایطی که تأمین برخی داروهای وارداتی با محدودیتهایی مواجه است، استفاده از ظرفیت تولید داخل میتواند ضمن استمرار دسترسی بیماران به دارو، به مدیریت منابع نیز کمک کند.
عبداللهیاصل گفت: حمایت از تولید داخل به معنای نادیده گرفتن کیفیت نیست، بلکه داروهای تولید داخل باید الزامات کیفی و اثربخشی مورد نیاز را داشته باشند و نتایج ارزیابیهای درمانی میتواند در تصمیمگیری درباره استفاده از جایگزینهای ایرانی مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تجربه ارزیابیهای درمانی در کنار بررسیهای تخصصی و نظارتی میتواند به تصمیمگیری دقیقتر درباره استفاده از ظرفیت تولید داخلی و استمرار دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز کمک کند.