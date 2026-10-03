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طرح تابستانه پایگاه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل (ع) روستای ترابآباد شهرستان بافق با حضور ۲۸ نوجوان و جوان و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، آموزشی، مهارتی، ورزشی و تفریحی به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرمانده پایگاه حضرت ابوالفضل (ع) روستای ترابآباد شهرستان بافق، گفت: این طرح با همکاری حوزه مقاومت بسیج شهید قدوسی از ۱۵ مرداد تا ۲۵ شهریور برگزار شد و ۲۸ نفر از نوجوانان و جوانان روستا در برنامههای مختلف آن حضور فعال داشتند.
احمدیان افزود: کلاسهای این طرح در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار شد و برنامههای متنوعی با هدف غنیسازی اوقات فراغت و ارتقای توانمندیهای نوجوانان و جوانان در نظر گرفته شد.
وی آموزش روخوانی قرآن کریم، درس اخلاق، نشستهای بصیرتی و پخش فیلم سینمایی را از جمله برنامههای فرهنگی این طرح عنوان کرد و گفت: در بخش آموزشی و مهارتی نیز شرکتکنندگان با کمکهای اولیه، سلاح کلاش، تجهیزات آتشنشانی و کپسولهای اطفای حریق و شیوه خاموش کردن آتش آشنا شدند.
فرمانده پایگاه حضرت ابوالفضل (ع) ترابآباد، بازدید از کارخانه تعمیر دیزل و کارخانه فولاد و همچنین زیارت قبور شهدای گمنام را از دیگر برنامههای اجراشده در این دوره برشمرد.
احمدیان ادامه داد: در بخش ورزشی نیز سانسهای فوتسال، والیبال، تیراندازی با تفنگ بادی و شنا برگزار شد و نوجوانان و جوانان در مسابقات بومی و محلی به رقابت پرداختند.
وی برگزاری اردو، طبیعتگردی و کوهنوردی را از دیگر برنامههای طرح تابستانه عنوان کرد و افزود: این برنامهها در کنار فعالیتهای فرهنگی و آموزشی، با هدف ایجاد نشاط، تقویت روحیه مشارکت و استفاده مناسب از اوقات فراغت نوجوانان و جوانان اجرا شد.
حجتالاسلام زارع نماینده ولیفقیه در ناحیه مقاومت بسیج بافق نیز هدف از برگزاری این برنامهها را غنیسازی و هدفمند کردن اوقات فراغت، آموزش مهارتهای مختلف و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت بیشتر نوجوانان و جوانان روستا عنوان کرد.
در پایان این دوره، از نوجوانان و جوانان شرکتکننده و فعالان طرح تابستانه پایگاه حضرت ابوالفضل (ع) ترابآباد شهرستان بافق تجلیل شد.