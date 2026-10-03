معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: از مجموع ۲۸ هزار واحد تخصیص‌یافته در طرح نهضت ملی مسکن، عملیات اجرایی بیش از ۲۰ هزار واحد آغاز شده و روند احداث آنها با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مجید سعید دریس‌زاده معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در راستای تحقق اهداف دولت در نهضت ملی مسکن، تا به امروز فرآیند احداث ۲۰ هزار و ۷۰۰ واحد آغاز شده و در مراحل مختلف ساخت و ساز قرار دارند.

او افزود: از مجموع واحد‌های در دست ساخت تاکنون ۲ هزار و ۷۰۰ واحد به مراحل پایانی و بهره‌برداری نزدیک شده‌اند و تلاش برای تکمیل آنها در دستور کار قرار دارد.

دریس‌زاده ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تکمیل و بهره‌برداری از حدود یک‌هزار واحد مسکونی جدید را تا پایان سال هدف‌گذاری کرده‌ایم که اقدامات اجرایی آن در حال پیگیری است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: از تعداد واحد‌های در حال ساخت در سطح استان، ۱۱ هزار واحد به صورت انبوه‌سازی توسط پیمانکاران در حال احداث است و مابقی واحد‌ها نیز با روش گروه ساخت و با مدیریت و نظارت مستقیم متقاضیان پیش می‌رود تا هزینه‌های تمام‌شده مدیریت شود.

او به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز تقاضای گسترده‌ای در استان وجود دارد، به طوری که تاکنون ۸۳ هزار نفر برای دریافت زمین اقدام کرده‌اند که از این تعداد، صلاحیت نزدیک به ۳۶ هزار متقاضی پس از بررسی‌های لازم، تایید نهایی شده است.

دریس‌زاده افزود: روند واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت با شتاب در حال انجام است و تاکنون بیش از ۹ هزار و ۷۰۰ قطعه زمین به خانواده‌های مشمول تخصیص یافته است.