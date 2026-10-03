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آتشنشانان طی یک عملیات امداد و نجات گسترده، موفق شدند ۱۷ نفر از ساکنان یک ساختمان مسکونی در منطقه شمران (میدان ابوذر) را از میان شعلههای آتش و دود غلیظ نجات دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی سازمان سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: در ساعت ۰۳:۴۲ بامداد امروز، گزارش حریق در یک ساختمان سه طبقه مسکونی واقع در خیابان شمران ۹ (میدان ابوذر) به مرکز اطلاعرسانی آتشنشانی رسید. بلافاصله دو ایستگاه مجهز به امکانات کامل برای اطفاء حریق و عملیات نجات به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: طبق گزارشهای رسیده، آتشسوزی در یکی از واحدهای طبقه دوم ساختمان رخ داده و به دلیل ماهیت مواد سوختنی، به سرعت گسترش یافته بود. شعلههای آتش و دود غلیظ، بسیاری از ساکنان طبقات میانی و فوقانی را در واحدهای خود محبوس کرده بود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران تصریح کرد: در جریان عملیات امداد، آتشنشانان موفق شدند ۱۷ نفر را از وضعیت ناایمن خارج کنند. این تعداد شامل دو مرد (پدر و پسر) بودند که در واحد اصلیِ درگیر با حریق محبوس شده و دچار سوختگی در ناحیه صورت و دست گشته بودند. این دو نفر بلافاصله توسط تیمهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند؛ در حالی که سایر نجاتیافتگان (۱۵ نفر شامل خانمها و آقایان) بدون آسیب جدی تخلیه شدند.
وی با اشاره به اینکه این حادثه آتشنشانان تلفات جانی نداشته افزود: با مهار شعلهها، از سرایت کامل آتش به واحدهای مجاور جلوگیری کردند. عملیات اطفاء و نجات در ساعت ۰۵:۰۰ بامداد به پایان رسید.