آتش‌نشانان طی یک عملیات امداد و نجات گسترده، موفق شدند ۱۷ نفر از ساکنان یک ساختمان مسکونی در منطقه شمران را از میان شعله‌های آتش و دود غلیظ نجات دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی سازمان سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: در ساعت ۰۳:۴۲ بامداد امروز، گزارش حریق در یک ساختمان سه طبقه مسکونی واقع در خیابان شمران ۹ (میدان ابوذر) به مرکز اطلاع‌رسانی آتش‌نشانی رسید. بلافاصله دو ایستگاه مجهز به امکانات کامل برای اطفاء حریق و عملیات نجات به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: طبق گزارش‌های رسیده، آتش‌سوزی در یکی از واحد‌های طبقه دوم ساختمان رخ داده و به دلیل ماهیت مواد سوختنی، به سرعت گسترش یافته بود. شعله‌های آتش و دود غلیظ، بسیاری از ساکنان طبقات میانی و فوقانی را در واحد‌های خود محبوس کرده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران تصریح کرد: در جریان عملیات امداد، آتش‌نشانان موفق شدند ۱۷ نفر را از وضعیت ناایمن خارج کنند. این تعداد شامل دو مرد (پدر و پسر) بودند که در واحد اصلیِ درگیر با حریق محبوس شده و دچار سوختگی در ناحیه صورت و دست گشته بودند. این دو نفر بلافاصله توسط تیم‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند؛ در حالی که سایر نجات‌یافتگان (۱۵ نفر شامل خانم‌ها و آقایان) بدون آسیب جدی تخلیه شدند.

وی با اشاره به اینکه این حادثه آتش‌نشانان تلفات جانی نداشته افزود: با مهار شعله‌ها، از سرایت کامل آتش به واحد‌های مجاور جلوگیری کردند. عملیات اطفاء و نجات در ساعت ۰۵:۰۰ بامداد به پایان رسید.