مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از ثبت ۳ هزار و ۲۳۴ فرصت شغلی در سامانه ملی رصد اشتغال در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: سرایان در صدر تحقق تعهد اشتغال استان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: از مجموع فرصت‌های شغلی ثبت‌شده، ۵۰ فرصت مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

اشرفی با اشاره به روند ثبت و پایش فرصت‌های شغلی ایجادشده در سامانه ملی رصد اشتغال افزود: ثبت اطلاعات اشتغال ایجاد شده در این سامانه، امکان رصد مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بررسی رقم تحقق تعهدات و شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در مسیر ایجاد اشتغال را فراهم می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت تحقق تعهدات اشتغال در شهرستان‌های استان گفت: شهرستان سرایان با ۶۳.۴ درصد تحقق در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن شهرستان‌های نهبندان با ۵۸ درصد و خوسف با ۵۷ درصد، بیشترین رقم تحقق تعهد اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.

اشرفی با تأکید بر ضرورت استمرار روند ایجاد اشتغال در استان افزود: تحقق اهداف اشتغال نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل، بخش خصوصی، کارآفرینان و مجموعه‌های اقتصادی است و باید ظرفیت‌های هر شهرستان متناسب با مزیت‌ها و توانمندی‌های بومی آن برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین بر اهمیت توجه ویژه به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تأکید کرد و گفت: اتصال ظرفیت دانشگاه‌ها به بازار کار، حمایت از ایده‌های کارآفرینانه و هدایت دانش‌آموختگان به سمت مشاغل متناسب با نیاز‌های اقتصادی استان، از موضوعاتی است که می‌تواند در تقویت اشتغال پایدار و بهره‌گیری از سرمایه انسانی نقش مؤثری داشته باشد.