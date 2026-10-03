ناگویا ۲۰۲۶؛ امامی با شکست قهرمان جهان فینالیست شد
یونس امامی در مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی ازاد بازیهای اسیایی حریف خود از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نهایی وزن ۷۴ کیلوگرم راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی ازاد بازیهای اسیایی و در وزن ۷۴ کیلوگرم، یونس امامی مقابل ورکوژا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شد و به فینال راه یافت.
یونس امامی در اولین مبارزه خود در این دوره بازیهای اسیایی رازامبک جمالاف قهرمان المپیک از ازبکستان را ۷ بر ۶ شکست داد سپس در مرحله یک چهارم نهایی جاگلان از هند را درکمتر از ۳ دقیقه با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
پیش از این کشتی ازاد توسط امیرحسین زارع و علیرضا عبدولی صاحب مدال طلا شده بود.