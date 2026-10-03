واژگونی خودروی ساینا در کنارگذر آران و بیدگل، یک فوتی و دو مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان گفت: در پی اعلام حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در کنارگذر آران و بیدگل، در مسیر منتهی به فولاد، بلافاصله آمبولانس‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

مهرداد فرزندی‌پور افزود: در این حادثه سه نفر دچار مصدومیت شدند که یکی از مصدومان به دلیل شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن نیرو‌های اورژانس جان خود را از دست داده بود. دو مصدوم دیگر، از جمله یک مصدوم با وضعیت وخیم، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی باامدادرسانی کارشناسان اورژانس، به بیمارستان منتقل شدند.

وی گفت: مصدومان را کارکنان پایگاه‌های اورژانس به مراکز درمانی موسی‌کاظم (ع) و فاطمیه انتقال دادند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان، بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، توجه به شرایط مسیر و رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری از حوادث مشابه تأکید کرد.