به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: در پی گزارش دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط‌زیست و با اقدام فوری یگان حفاظت استان اصفهان، اسب‌های دریایی قاچاق از خلیج‌فارس در اصفهان کشف و توقیف شدند.

مرتضی جوهری افزود: ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور درباره انتقال و نگهداری غیرمجاز شماری از گونه‌های کمیاب آبزی از سواحل خلیج فارس به مقصد اصفهان، نیرو‌های یگان حفاظت محیط‌زیست استان با همکاری کارشناسان معاونت محیط‌زیست طبیعی، در عملیاتی فوری محل نگهداری این گونه‌ها را شناسایی و نسبت به کشف، ضبط و توقیف آنها اقدام کردند.

وی گفت: در جریان این عملیات، چندین قطعه اسب دریایی از گونه اسب دریایی زرد به همراه تعدادی ستاره دریایی کشف و از چرخه نگهداری و تجارت غیرمجاز خارج شد.

مرتضی جوهری افزود: بر اساس تصمیم گرفته شده، مقرر شده است، اسب‌های دریایی کشف‌شده در نخستین فرصت و با رعایت الزامات کارشناسی و حفاظتی، برای بازگشت به زیستگاه اصلی خود در آب‌های خلیج فارس تحویل محیط‌زیست کیش شوند تا فرآیند بازگردانی آنها به زیستگاه طبیعی، با نظارت کارشناسان انجام گیرد.

وی گفت: اسب دریایی زرد با نام علمی Hippocampus kuda Bleeker, ۱۸۵۲ از گونه‌های شاخص خانواده Syngnathidae در منطقه هند–آرام به شمار می‌رود و دامنه پراکنش آن از شرق آفریقا و دریای سرخ تا خلیج فارس، جنوب و جنوب‌شرق آسیا، استرالیا و بخش‌هایی از اقیانوس آرام گزارش شده است.

این گونه در آب‌های خلیج فارس نیز ثبت شده و ایران بخشی از محدوده پراکنش شناخته‌شده آن محسوب می‌شود؛ با این حال، اطلاعات کمی درباره اندازه، تراکم و روند جمعیت‌های آن در آب‌های ایرانی خلیج فارس در دسترس است. از همین رو، پایش مستمر و مطالعات دقیق درباره جمعیت‌های این گونه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.