پنج فلسطینی در ادامه تداوم نقض آتش بس و حمله رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیدند.

حمله رژیم صهیونیستی به غزه، ۵ شهید برجای گذاشت

حمله رژیم صهیونیستی به غزه، ۵ شهید برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از شبکه الجزیره، مجتمع پزشکی شفای غزه با تأیید این خبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این حمله در غرب شهر غزه که یک واحد آپارتمان مسکونی هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت، ۵ تن از جمله یک کودک شهید شدند.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.

جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد، اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه می‌دهد.

تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها، ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.