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قسمت دوم ویژهبرنامه «پل فرهنگ» با محوریت حضور ارکستر ملی ایران در هفته فرهنگی ایران در مسکو، از شبکه خبر پخش شد؛ روایتی از یک دیدار فرهنگی که موسیقی را به زبان مشترک میان مردم ایران و روسیه تبدیل میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قسمت دوم ویژهبرنامه «پل فرهنگ» به روایت زهرا چخماقی و علی سلیمانی، به یکی از جلوههای شاخص هفته فرهنگی ایران در روسیه اختصاص دارد؛ حضور ارکستر ملی ایران در مسکو و اجرای موسیقی ایرانی در قلب پایتخت روسیه.
این قسمت از برنامه سراغ موسیقی رفته است؛ هنری که بدون نیاز به ترجمه، میتواند مخاطبان را از دو فرهنگ متفاوت در کنار یکدیگر قرار دهد و زمینهای برای شناخت و ارتباط بیشتر میان ملتها فراهم کند.
حضور ارکستر ملی ایران در مسکو یکی از بخشهای قابل توجه برنامههای هفته فرهنگی ایران در روسیه است؛ رویدادی که موسیقی ایرانی را به مخاطبان روس معرفی میکند و فرصتی برای ارائه بخشی از ظرفیتهای هنری و موسیقایی ایران در عرصه بینالمللی به وجود میآورد.
در این قسمت از «پل فرهنگ»، دوربین برنامه با نزدیک شدن به فضای اجرای ارکستر ملی ایران، تلاش میکند فراتر از یک اجرای موسیقایی، روایتگر لحظهای از مواجهه دو فرهنگ باشد؛ لحظهای که در آن سازها، ملودیها و قطعات موسیقی ایرانی، مخاطبان روس را با بخشی از فرهنگ و هنر ایران همراه میکنند.
ویژهبرنامه «پل فرهنگ» تلاش دارد مناسبات فرهنگی ایران و روسیه را از زاویهای متفاوت روایت کند؛ زاویهای که در آن رویدادهای فرهنگی نه صرفاً بهعنوان برنامههایی رسمی، بلکه بهعنوان فرصتی برای ارتباط و شناخت میان مردم دو کشور دیده میشوند.