حجم تجارت ایران و ترکیه در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد قابل توجه ۲۳ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال، به حدود ۳.۸ میلیارد دلار رسید.

تجارت ایران و ترکیه به مرز ۳.۸ میلیارد دلار رسید

تجارت ایران و ترکیه به مرز ۳.۸ میلیارد دلار رسید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ براساس آمار اعلام‌شده از سوی گمرک ایران، مجموع مبادلات تجاری دو کشور در فاصله ژانویه تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ به ۳ میلیارد و ۷۹۳ میلیون دلار رسیده است؛ در حالی که این رقم در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۳ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار بود.

در این مدت، واردات ترکیه از ایران رشد چشمگیرتری داشته و با افزایش ۴۲ درصدی به یک میلیارد و ۹۵۴ میلیون دلار رسیده است.

در مقابل، صادرات ترکیه به ایران نیز با رشد ۷ درصدی، یک میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار ثبت شده است.

بر این اساس، تراز تجارت کالایی دو کشور در این دوره حدود ۱۱۵ میلیون دلار به نفع ایران بوده است.

رشد مبادلات ایران و ترکیه در شرایطی ثبت شده که براساس آمار رسمی ترکیه، حجم کل تجارت خارجی این کشور در هفت ماه نخست ۲۰۲۶ به حدود ۳۸۳.۷ میلیارد دلار رسیده است.