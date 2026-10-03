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حجم تجارت ایران و ترکیه در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد قابل توجه ۲۳ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال، به حدود ۳.۸ میلیارد دلار رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ براساس آمار اعلامشده از سوی گمرک ایران، مجموع مبادلات تجاری دو کشور در فاصله ژانویه تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ به ۳ میلیارد و ۷۹۳ میلیون دلار رسیده است؛ در حالی که این رقم در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۳ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار بود.
در این مدت، واردات ترکیه از ایران رشد چشمگیرتری داشته و با افزایش ۴۲ درصدی به یک میلیارد و ۹۵۴ میلیون دلار رسیده است.
در مقابل، صادرات ترکیه به ایران نیز با رشد ۷ درصدی، یک میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار ثبت شده است.
بر این اساس، تراز تجارت کالایی دو کشور در این دوره حدود ۱۱۵ میلیون دلار به نفع ایران بوده است.
رشد مبادلات ایران و ترکیه در شرایطی ثبت شده که براساس آمار رسمی ترکیه، حجم کل تجارت خارجی این کشور در هفت ماه نخست ۲۰۲۶ به حدود ۳۸۳.۷ میلیارد دلار رسیده است.