در مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی ازاد وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در فینال زودرس این وزن به مصاف آرش یوشیدا از ژاپن که مدال برنز جهان و قهرمانی آسیا را دارد، رفت و با نتیجه ۴ بر ۳ پیروز شد و به فینال این وزن از مسابقات راه یافت.

آذرپیرا در این دوره بازی‌های آسیایی و در دور نخست، مقابل محمد گلزار از پاکستان ۱۰ بر صفر به برتری دست یافت سپس در مرحله یک چهارم هملیف از ترکمنستان را ۱۰ بر صفر شکست داد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد.

پیش از این یونس امامی هم فینالیست وزن ۷۴ کیلوگرم شده بود. ضمن اینکه روز گذشته کشتی ازاد توسط امیرحسین زارع و علیرضا عبدولی صاحب مدال طلا شده بود.

بدین ترتیب کشتی ازاد با فینالیست شدن یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا در انتظار ۲ طلای دیگر قرار گرفت.