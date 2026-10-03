به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی، از شدت فعالیت سامانه بارشی در ۱۶ استان خبر داد.

بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی، امروز شنبه برای نواحی شمال‌غرب شامل استان‌های «اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان» و مناطق غربی کشور شامل استان‌های «کردستان، کرمانشاه، ایلام و نیمه شمالی خوزستان» رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

این سامانه همچنین دامنه‌های زاگرس مرکزی در استان‌های «لرستان، شمال چهارمحال و بختیاری و همدان»، دامنه‌های البرز شامل استان‌های «مرکزی، قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان»، سواحل دریای خزر در استان‌های «گیلان، مازندران و گلستان» و مناطقی از جنوب کشور شامل «جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان» را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

علاوه بر بارش‌ها، امروز در استان‌های واقع در شمال‌غرب، غرب، جنوب‌غرب، مرکز و دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی شده است.

همچنین با نفوذ این سامانه، دمای هوا در استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل کاهش می‌یابد و دریای خزر نیز مواج خواهد بود.