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وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشور در حال حاضر در تولید حدود ۸۵ درصد از مواد غذایی به خودکفایی رسیده است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تقویت تولید داخلی، تأمین پایدار کالاهای اساسی دنبال میشود، اظهار کرد: مدیریت صحیح منابع و حمایت از کشاورزان، محور اصلی این امنیت غذایی است.
نوری در پایان این دیدار همچنین خبر داد که باقیمانده مطالبات گندمکاران تا یک هفته آینده پرداخت خواهد شد.