به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تقویت تولید داخلی، تأمین پایدار کالاهای اساسی دنبال می‌شود، اظهار کرد: مدیریت صحیح منابع و حمایت از کشاورزان، محور اصلی این امنیت غذایی است.

نوری در پایان این دیدار همچنین خبر داد که باقی‌مانده مطالبات گندم‌کاران تا یک هفته آینده پرداخت خواهد شد.