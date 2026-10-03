به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های تکواندو در بازی‌های آسیایی امروز (شنبه ۱۱ مهر) فاطمه احمدی در وزن ۶۷+ کیلوگرم در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «دنیا بوشعیب» از عربستان رقت و با برتری در این دیدار به نیمه نهایی صعود کرد و مدال برنز خود را قطعی کرد.

احمدی راند نخست را ۳ بر صفر و راند دوم را با تساوی یک بر یک به رقیب واگذار کرد و در راند سوم با برتری ۵ بر ۴ در نهایت ۲ بر یک در راند شماری پیروز از میدان خارج شد.

فاطمه احمدی در نخستین دیدار «یی چن» از چین تایپه را شکست داده بود.

در مسابقات امروز تکواندو تا کنون مهدی حاج موسایی به نیمه نهایی صعود کرده و ناهید کیانی هم از دور رقابت‌ها حذف شده است.