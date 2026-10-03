ناگویا ۲۰۲۶؛ صعود حاج موسایی به نیمه نهایی
مهدی حاجی موسایی ملی پوش تیم ملی تکواندو با برتری برابر نماینده چین راهی نیمه نهایی شد و مدال برنز خود را قطعی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه مسابقات تکواندو در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا نماینده وزن ۶۸- کیلوگرم تیم مردان کشورمان مبارزه اول خود را با پیروزی پشت سر گذاشت.
مهدی حاجموسایی بعد از یک دور استراحت، «بچنگ یوفان» از چین را شکست داد.
وی در این مسابقه راند اول را ۱۳ بر ۵ برد و در راند دوم ۷ بر ۵ باخت تا کار به راند سوم بکشد. وی در راند سوم ۲۴ بر ۱۷ برد تا پیروز این دیدار سخت باشد
حاج موسایی با پیروزی برابر نماینده چین، به مرحله نیمه نهایی صعود کرد و برنز خود را مسجل کرد. او در نیمه نهایی با نماینده اردن مصاف خواهد داشت.
روز گذشته ساغر مرادی در وزن منهای ۶۷ کیلو گرم زنان موفق به کسب مدال طلا شد.