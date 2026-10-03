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ورزشکاران ایران در چهاردهمین روز بیستمین دوره بازیهای آسیایی، ۷ نشان رنگارنگ کسب کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز چهاردهم از بازیهای آسیایی ناگویا و ادامه پیگیری مسابقات رشتههای مختلف در بیستمین دوره از این رویداد، امروز نمایندگان ایران در رشتههای مختلف برای کسب مدال دراین رقابتها با حریفان خود به رقابت پرداختند.
تیمهای ملی والیبال ایران و ژاپن در فینال بازیهای آسیایی ناگویا در ورزشگاه اوکازاکی به مصاف یکدیگر رفتند که ایران موفق شد با نتیجه سه بر یک ژاپن را از پیش رو بردارد و قهرمان بازیهای آسیایی شود.
در ادامه نتایج ستهای دیدار ایران و ژاپن آمده است:
ست اول
ایران ۲۸ - ژاپن ۲۶
ست دوم ایران: ۱۹ - ژاپن ۲۵
ست سوم ایران: ۲۵ - ژاپن ۲۱
ست چهارم ایران: ۲۵ - ژاپن ۲۲
تیم ایران در این مسابقه با ترکیب اولیه اسماعیل نژاد، بهنژاد، ناصری، ولی زاده، شریفی و حق پرست راهی میدان شده بود.
ایران مرحله گروهی را با سه پیروزی پیاپی مقابل قرقیزستان، تایلند و اندونزی پشت سر گذاشت و در مرحله یک چهارم نهایی هم در ست پنجم موفق به شکست دادن کره جنوبی شده بود.
شاگردان پیاتزا در مرحله نیمه نهایی هم موفق شده بودند در ۳ ست پیاپی پاکستان را از پیش رو بردارند تا با قدرت راهی فینال بازیهای آسیایی شوند.
نتایج تیم ایران در ۳ دوره قبلی بازیهای آسیایی به شرح زیر است:
۲۰۱۴ اینچئون کرهجنوبی — طلا؛ ایران در فینال ژاپن را ۳–۱ شکست داد.
۲۰۱۸ جاکارتا–پالمبانگ — طلا؛ ایران بدون واگذاری حتی یک ست کره جنوبی را شکست داد و قهرمان شد.
۲۰۲۲ هانگژو چین — طلا؛ ایران در فینال چین را ۳–۱ شکست داد.
در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر محمد گلزار از پاکستان را از پیش روی برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر هملیف از ترکمنستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. آذرپیرا در این مرحله مقابل آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن با نتیجه ۴ بر ۳ به برتری رسید و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار مقابل شرزود پویونوف از ازبکستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید و بر سکوی نخست ایستاد.
یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد، نخستین کشتی خود را برابر رازامبک جمالوف از ازبکستان که قهرمانی المپیک پاریس را در کارنامه دارد انجام داد و موفق به کسب پیروزی ۷ بر ۶ شد و به مرحله یک چهارم راه یافت. او در این مرحله مقابل جاگلان از هند قرار گرفت و درکمتر از ۳ دقیقه با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. در این مرحله، یونس امامی مقابل ورکوژا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شد و به فینال راه یافت. امامی در کشتی نهایی خود برابر یوشینوسوکه آئویاگی قهرمان جهان از ژاپن ۹ بر ۵ پیروز شد و به مدال طلا دست یافت.
در وزن به اضافه ۸۰ کیلو گرم آرین سلیمی دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت. او در اولین مبارزه با «تانگ هائو« از چین رقابت کرد و طی دو راند با نتایج ۱۹ بر ۱۰ و ۱۴ بر ۴ پیروز شد. او در مرحله نیمه نهایی «محمد اعلا» از اردن را در دو راند متوالی با نتایج ۱۵ بر ۲ و ۱۳ بر ۲ شکست داد و راهی دیدار پایانی شد. او در فینال به مصاف «ماولونوف» از ازبکستان رفت با کسب پیروزی به مدال طلا دست یافت.
در ادامه مسابقات تکواندو و در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم، مهدی حاج موسایی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف یوفان چن از چین رفت و با برتری مقابل این حریف راهی نیمهنهایی شد و مدال برنز خود را قطعی کرد. او در مرحله نیمه نهایی، «زید کرم» از اردن را ۲ بر یک شکست داد و فینالیست شد. او در مبارزه نهایی برابر «بانلونگ» از تایلند ۳ به ۲ باخت و به مدال نقره دست یافت.
فاطمه احمدی نماینده وزن به اضافه ۶۷ کیلوگرم تیم ملی کشورمان در مرحله نیمه نهایی به مصاف «دابین سونگ» از کره جنوبی رفت و در دو راند باخت پیاپی باخت و برنز گرفت.
حریف کره ای ۷ بر یک و دو بر صفر در دو راند پیروز از میدان خارج شد.
وی دور نخست دیدار «یی چن» از چین و سپس«دنیا بوشعیب» از عربستان را شکست داده و به نیمه نهایی صعود کرده بود.
در مجموع مسابقات تکواندو بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی ناگویا ایران بعد از کره جنوبی در رده دوم قرار گرفت.
در این دوره از مسابقات کره جنوبی با ۳ طلا و ۴ برنز در رتبه نخست،ایران با ۲ طلا،۱ نقره و ۱ برنز در رده دوم، فیلیپین ۱ طلا، ۳نقره و ۱برنز در رده سوم قرار گرفت و کشورهای ازبکستان، چین، تایلند، اردن، قزاقستان، چین تایپه، ویتنام، ژاپن و سنگاپور بترتیب چهارم تا یازدهم شدند.
تیم دو نفره پدل ایران متشکل از امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی در دیدار ردهبندی بازیهای آسیایی ناگویا مقابل دیگر تیم ایرانی، آریا روغنی و حامی گلستان، به برتری رسید و مدال برنز این رقابتها را از آن خود کرد.
جمشیدی و شاهی در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر و با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ به پیروزی رسیدند و روی سکوی سوم بازیهای آسیایی قرار گرفتند.
بدین ترتیب، تیم جمشیدی و شاهی پس از شکست مقابل مالزی در مرحله نیمهنهایی، با پیروزی در دیدار ردهبندی به مدال برنز رسید و پدل ایران در بخش مردان با یک مدال برنز به کار خود در بازیهای آسیایی ناگویا پایان داد.
تیم ملی واترپلو در دیدار ردهبندی بازیهای آسیایی مقابل چین ۱۳به ۹ شکست خورد و با کسب جایگاه چهارم به کار خود پایان داد.
در وزن ۵۷ کیلوگرم، علی مؤمنی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه 4 بر 1 مقابل آیال بلولیوبسکی از تاجیکستان تن به شکست داد و با توجه شکست حریفش در مرحله نیمه نهایی، مومنی از دور رقابت ها کنار رفت.
ناهید کیانی نماینده وزن منهای ۵۷ کیلو گرم تکواندو کشورمان از دور رقابتها کنار رفت.
وی که در مسابقه اول خود کازان بیک قزاقی را برده بود در مسابقه دوم خود برابر لین چن از چین تایپه قرار گرفت.
نماینده کشورمان طی ۳ راند مسابقه در نهایت ۲بر۱ باخت و از دور رقابتها کنار رفت.
نخستین نماینده جوجیتسوی بانوان ایران در همان رقابت اول شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت
جوجیتسوی ایران در آخرین روز از بازیهای آسیایی ناگویا ۲ نماینده در بخش بانوان دارد که هر دو در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم روی تاتامی میروند.
نسیم محمدی در نخستین رقابت خود به مصاف "چوی هی جو" از کره جنوبی رفت و در پایان پنج دقیقه تلاش، این نماینده کره بود که با حساب ۲ بر صفر به پیروزی رسید تا محمدی وداع زودهنگامی با مسابقات داشته باشد.
در چارچوب روز پایانی رقابتهای جوجیتسو، نسیم محمدی در وزن ۶۳- کیلوگرم روی تاتامی رفت. او در نخستین رقابت مقابل چوی هی جو از کره جنوبی و در پایان ۵ دقیقه با نتیجه ۲ به صفر باخت و حذف شد. در ادامه شهرزاد خوشنودزاده هم در همین وزن و درمرحله یک شانزدهم مقابل یوشیناگا از ژاپن قرار گرفت و متحمل شکست ۳ به ۲ شد. بدین ترتیب پرونده جوجیتسوی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا بدون کسب مدال بسته شد.
ملیحه شاهوردی، داور بینالمللی سپکتاکرا از ایران، در بازیهای آسیایی آچی–ناگویا ۲۰۲۶ به عنوان داور دیدار ۳ فینال حضور موفقی داشت.
وی در یکی از مهمترین رویدادهای قاره آسیا، به عنوان داور فینال رقابتهای دبل بانوان و همچنین فینال تیم ایونت آقایان بین تیمهای مالزی و تایلند و فینال رقابتهای ۴ نفره آقایان بین تیمهای اندونزی و ژاپن را قضاوت موفقی از خود به نمایش گذاشت و مورد تمجید حلیم کادر رئیس فدراسیون آسیایی سپکتاکرا قرار گرفت.
بدون تردید حضور یک داور زن ایرانی در داوری دیدارهای فینال بازیهای آسیایی، نشاندهنده تجربه و حضور بینالمللی داوران ایرانی در رشته سپکتاکرا است.
ملیحه شاهوردی با سابقه سالها فعالیت در عرصه داوری سپکتاکرا، پیش از این نیز در رقابتهای بینالمللی حضور داشته و به عنوان داور بینالمللی ایران در رویدادهای مهم این رشته فعالیت داشته است.
فائزه غروی تنها نماینده کشورمان در رقابتهای پرش با اسب انفرادی همراه با اسب خود ایندیگو به میدان رفت و در جایگاه بیستوچهارم قرار گرفت و به کار خود پایان داد.
مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)
* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)
* علی عالی پور (وزنه برداری)
* مجید وحید بریمانلو (کوراش)
*علی داوودی( وزنهبرداری)
* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)
*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)
* محمد نخودی (کشتی آزاد)
* امیرحسین زارع (کشتی ازاد)
* ساغر مرادی (تکواندو)
*آرین سلیمی(تکواندو)
* یونس امامی( کشتی آزاد)
*امیرعلی آذرپیرا( کشتی آزاد)
* تیم ملی والیبال
مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)
* آرمان خدایی (خرک حلقه)
* مهدی الفتی (پرش خرک)
* تیم ملی کبدی زنان
* تیم ملی کبدی مردان
* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)
* رضا احمدزاده (کوراش)
* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)
* رضا علیپور (سنگنوردی)
* مهدی حاج موسایی( تکواندو)
مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)
*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)
* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان
* تیم میکس تپانچه
* بسکتبال سه نفره مردان
* ریحانه کریمی (وزنه برداری)
*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)
* مهسا بهشتی (وزنه برداری)
* فاطمه برمکی (کوراش)
* امیر اسماعیلی (بوکس)
* مهدی بالی (کشتی فرنگی)
*تیم ملی پدل( برنز)
* فاطمه احمدی(تکواندو)