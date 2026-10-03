ورزشکاران ایران در چهاردهمین روز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، به مصاف حریفان می‌روند.

ناگویا ۲۰۲۶، مسجل شدن برنز حاجی موسایی و احمدی/ راه یابی امامی و آذرپیرا نیمه نهایی

ناگویا ۲۰۲۶، مسجل شدن برنز حاجی موسایی و احمدی/ راه یابی امامی و آذرپیرا نیمه نهایی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز چهاردهم از بازی‌های آسیایی ناگویا و ادامه پیگیری مسابقات رشته‌های مختلف در بیستمین دوره از این رویداد، امروز نمایندگان ایران در رشته‌های مختلف برای کسب مدال دراین رقابت‌ها با حریفان خود به رقابت می‌پردازند.





فاطمه احمدی هم برنزش مسجل شد

فاطمه احمدی نماینده وزن مثبت ۶۷ کیلو گرم تکواندو بانوان کشورمان با شکست حریف عربستانی برنزش را مسجل کرد.

در این وزن که ۱۴ تکواندو کار حضور دارند نماینده کشورمان در دور اول نماینده چین تایپه را شکست داد تا در یک هشتم نهایی مقابل دنیا صابر از عربستان قرار گیرد.

وی در این مسابقه راند اول را برد، اما راند دوم را واگذار کرد تا کار به راند سوم بکشد. احمدی راند سوم را پیروز شد تا در نهایت با برد ۲بر۱ مدال برنزش را مسجل کند.

فاطمه احمدی برای رسیدن به فینال با سانگ دابین از کره جنوبی مصاف خواهد داشت.

مهدی حاجی موسایی برنز خود را مسجل کرد

مهدی حاجی موسایی در نخستین مسابقه خود به مصاف نماینده چین رفت و پیروز از میدان خارج شد تا برنزش مسجل شود.

نماینده وزن منهای ۶۸ کیلو گرم آقایان که ۱۵ تکواندو کار در آن حضور دارند در دور اول استراحت داشت و در دور دوم مقابل چنگ یوفان از کشور چین قرار گرفت.

وی در این مسابقه راند اول را ۱۳ بر ۵ برد و در راند دوم ۷بر۵ باخت تا کار به راند سوم بکشد. وی در راند سوم ۲۴ بر ۱۷ برد تا پیروز این دیدار سخت باشد.

نماینده کشورمان در نیمه نهایی با نماینده اردن مصاف خواهد داشت.

یونس امامی به نیمه نهایی رسید

روز پایانی مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی با حضور سه آزادکار ایرانی در اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم از صبح امروز در سالن اینائی شهر ناگویا آغاز شد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۱۴ نفر شرکت کرده‌اند، یونس امامی در دور نخست به مصاف رازامبک جمال‌اف قهرمان المپیک از ازبکستان رفت و ۷-۶ به برتری رسید.

امامی در مرحله یک‌چهارم نهایی با جاگلان از هند روبه‌رو شد و در یک کشتی برتر و در‌کمتر از ۳ دقیقه ۱۰-صفر برنده شد تا به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کند.

راه یابی آذرپیرا به نیمه نهایی

در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در دور نخست با نتیجه 10 بر صفر محمد گلزار از پاکستان را از پیش روی برداشت. وی در دور دوم با نتیجه 10 بر صفر هملیف از ترکمنستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. آذرپیرا در این مرحله با آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان مبارزه خواهد کرد.





شکست علی مومنی مقابل آزادکار تاجیکستانی

در وزن ۵۷ کیلوگرم، علی مومنی پس از استراحت در دور نخست، اولین مبارزه را در مرحله یک هشتم و برابر بلولیوبسکی از تاجیکستان برگزار کرد و طی آن متحمل شکست ۴ به یک شد. در صورت فینالیست شدن کشتی گیر تاجیکستانی، مومنی می‌تواند فرصت حضور در گروه شانس مجدد و کسب مدال برنز را داشته باشد.





صعود آرین سلیمی هم به نیمه نهایی

آرین سلیمی نماینده وزن مثبت ۸۰ کیلو گرم تکواندو کشورمان با شکست حریف چینی مدال برنزش را مسجل کرد.

در این وزن که ۱۳ تکواندو کار حضور دارند آرین سلیمی بعد از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف تانگ هائو از چین رفت. وی راند اول را ۱۹ بر ۱۰ و راند دوم را ۱۴ بر ۴ برد

تا بعد از مهدی حاجی موسایی و فاطمه احمدی سومین تکواندو کار راه یافته به نیمه نهایی در مسابقات امروز باشد.

وی برای رسیدن به فینال باید با برنده دیدار اردن و قزاقستان مصاف دهد.

ناهید کیانی از دور رقابت‌ها کنار رفت

ناهید کیانی نماینده وزن منهای ۵۷ کیلو گرم تکواندو کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

وی که در مسابقه اول خود کازان بیک قزاقی را برده بود در مسابقه دوم خود برابر لین چن از چین تایپه قرار گرفت.

نماینده کشورمان طی ۳ راند مسابقه در نهایت ۲بر۱ باخت و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

محمدی از ادامه مسابقات جوجیتسو بازماند

نخستین نماینده جوجیتسوی بانوان ایران در همان رقابت اول شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت‌

جوجیتسوی ایران در آخرین روز از بازی‌های آسیایی ناگویا ۲ نماینده در بخش بانوان دارد که هر دو در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم روی تاتامی می‌روند.

نسیم محمدی در نخستین رقابت خود به مصاف "چوی هی جو" از کره جنوبی رفت و در پایان پنج دقیقه تلاش، این نماینده کره بود که با حساب ۲ بر صفر به پیروزی رسید تا محمدی وداع زودهنگامی با مسابقات داشته باشد.

پایان کار جوجیتسوی ایران در ناگویا بدون مدال

در چارچوب روز پایانی رقابت‌های جوجیتسو، نسیم محمدی در وزن ۶۳- کیلوگرم روی تاتامی رفت. او در نخستین رقابت مقابل چوی هی جو از کره جنوبی و در پایان ۵ دقیقه با نتیجه ۲ به صفر باخت و حذف شد. در ادامه شهرزاد خوشنودزاده هم در همین وزن و درمرحله یک شانزدهم مقابل یوشیناگا از ژاپن قرار گرفت و متحمل شکست ۳ به ۲ شد. بدین ترتیب پرونده جوجیتسوی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا بدون کسب مدال بسته شد.





مجموع مدال‌های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی (وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)

*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)

* محمد نخودی (کشتی آزاد)

* امیرحسین زارع (کشتی ازاد)

* ساغر مرادی (تکواندو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

* رضا علیپور (سنگنوردی)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

* مهدی بالی (کشتی فرنگی)