معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان به همراه جمعی از مسئولان استانی با خانواده‌ سه شهید دوران دفاع مقدس در خرم‌آباد دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛به مناسبت گرامیداشت هفته ی دفاع مقدس،سعید پورعلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان به همراه جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، با حضور در منزل شهیدان والامقام محمدمحسن فطرس، محمدرضا فطرس و حسین مالزیری از صبر و ایثار خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کردند.

شرکت کنندگان در این دیدار ضمن دلجویی از خانواده‌های معظم شهدا به مقام شامخ این شهیدان والامقام ادای احترام کردند.

شهید محمدرضا فطرس از فرماندهان واحد تخریب تیپ امام حسن (ع) بود که در سال ۱۳۶۳ و در عملیات بدر به شهادت رسید ؛شهید محمد محسن فطرس در سال ۱۳۶۵ و در عملیات کربلای ۵ به برادر شهیدش پیوست.

همچنین شهید حسبن مالزیری در سال ۱۳۶۰ در منطقه دشت عباس به فیض شهادت نائل آمد.