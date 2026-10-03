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قائم مقامِ وزیرِ میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در سفر به شیروان، خانه صنایعِ دستی این شهر را افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی دارابی در سفر به شیروان، خانه صنایعِ دستی این شهر را افتتاح کرد و در بازدید از مجموعه تاریخی ارگِ نادری ، از مرمت و ساماندهیِ این بنای تاریخی با اختصاص اعتبار ۶ میلیارد تومانی خبر داد.
آکادمی هنری شیروان با مدیریت بخش خصوصی که بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت دارد ، با دریافت مجوز از ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی، بهعنوان «خانه صنایعدستی» این شهر فعالیت خود را آغاز کرده است.
این مجموعه با حضور علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی و فرماندار شهرستان شیروان بهصورت رسمی افتتاح شد.
این خانه صنایعدستی بهعنوان مرکز آموزش صنایعدستی شهر شیروان، در سه حوزه آموزش، تولید و فروش محصولات فعال است و بخش عمده هنرجویان این مرکز را نوجوانان تشکیل میدهند.