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معاون اقتصادی استاندار لرستان گفت: مجتمع پرورش ماهیان خاویاری سپیددشت شهرستان خرمآباد با ظرفیت تولید ۱۰۰ تن گوشت ماهی و ۱۰ تن خاویار آماده ی بهرهبرداری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت:مرحله ی اول مجتمع پرورش ماهیان خاویاری سپیددشت به ارزش روز ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری، در آستانه ی بهرهبرداری قرار دارد.
امید امیدی شاه آباد ،این طرح را یکی از طرح های پیشران استان لرستان عنوان کرد و افزود:ظرفیت تولید این مجموعه ۱۰۰ تن گوشت ماهی و ۱۰ تن خاویار خواهد بود که در این مرحله ۱۰۰ تن گوشت و یک و نیم تن خاویار، تولید میشود.
معاون اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به تأکیدات استاندار لرستان بر تعیین تکلیف طرح های پیشران توسعه ی استان، گفت: همکاریهای ویژهای برای افتتاح مرحله ی اول این طرح اقتصادی و همچنین پرداخت تسهیلات به آن، انجام شده است.
امیدی افزود: اجرای این طرح علاوه بر تحول در منطقه، می تواند اقتصاد، تولید و اشتغال مردم منطقه را متحول کند.
وی بيان کرد: با بهرهبرداری از مرحله ی اول مجتمع پرورش ماهیان خاویاری سپیددشت شهرستان خرمآباد زمینه اشتغال بیش از ۵۰ نفر در استان فراهم می شود.