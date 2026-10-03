

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،کاملی مدیر فرودگاه بجنورد گفت: با اضافه شدن پرواز‌های هواپیمایی آساجت و قشم ایر به این مسیر، تعداد پرواز‌های هفتگی فرودگاه شهدای بجنورد در مسیر تهران از ۲ به ۶ پرواز افزایش یافت.

وی افزود: افزایش پرواز‌های فرودگاه شهدای بجنورد در راستای توسعه شبکه پروازی، ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مسافران و پاسخگویی به نیاز‌های سفر‌های هوایی استان انجام شده است.

کاملی با بیان اینکه پرواز‌های هواپیمایی قشم ایر از تهران - بجنورد-تهران در روز‌های چهارشنبه و آسا جت در روز‌های شنبه انجام می‌شود گفت: خرید این پرواز‌ها در صفحه اصلی وب سایت ماهان، قشم ایر و آساجت امکان پذیر می‌باشد.