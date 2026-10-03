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دو نماینده هرمزگان هفته هفتم لیگ برتر فوتسال کشور را با باخت پشت سر گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در بندرعباس عصر جمعه (۱۰ مهر) تیم فولاد هرمزگان با یک گل مغلوب تیم صدرنشین گهر زمین سیرجان شد.
در شازند دیگر نماینده هرمزگان، تیم پالایش نفت بندرعباس با نتیجه ۴ بر یک برابر تیم پالایش نفت شازند مغلوب شد.
با این نتایج تیم پالایش نفت بندرعباس با ۱۶ امتیاز در رتبه دوم جدول و تیم فولاد هرمزگان با ۱۲ امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار دارند.
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