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رئیس اداره آموزش و پرورش کیش، گفت: آموزش و پرورش و پلیس، دو بال اصلی تربیت اجتماعی و پاسداری از سلامت جسمی و روانی نسل آینده هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس اداره آموزش و پرورش کیش در پیامی فرارسیدن هفته انتظامی را به فرماندهی و کارکنان انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش تبریک گفت.
در متن پیام عباس رجائیفرد، آمده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
هفته نیروی انتظامی، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از همت والای مجاهدانی است که با ایثار، اقتدار و هوشمندی، بستر امن و آرام جامعه را برای رشد، بالندگی و پیشرفت همهجانبه کشور فراهم میسازند. امنیت پایدار، موهبتی بیبدیل و پیششرط بنیادین تحقق رسالتهای تعلیم و تربیت است.
آموزش و پرورش و فرماندهی انتظامی، دو بال اصلی تربیت اجتماعی و پاسداری از سلامت جسمی و روانی نسل آیندهاند. تقویت تعامل و همافزایی هدفمند این دو مجموعه در جزیره کیش، نقشی راهبردی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، نهادینهسازی فرهنگ قانونپذیری و ایجاد مدارسی پویا، ایمن و آرام برای فرزندان این مرزوبوم ایفا میکند.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر عرصه نظم و امنیت، فرارسیدن هفته فراجا را به تمامی فرماندهان، مدیران، پرسنل غیور و خانوادههای صبور آنان در جزیره کیش تبریک و تهنیت عرض میکنم.
از همراهی مستمر و مسئولانه مجموعه انتظامی با خانواده بزرگ تعلیم و تربیت قدردانی نموده و تداوم توفیقات این دلاورمردان را در صیانت از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمت به مردم شریف ایران، از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.
عباس رجائیفرد
رئیس اداره آموزشوپرورش کیش