به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار محمد غلامی جانشین فرمانده انتظامی استان در توصیه‌ای به والدین گفت: در انتخاب پرستار یا مراقب کودک، صرفاً به آشنایی یا توصیه دیگران اکتفا نکنند و تا حد امکان فردی قابل‌اعتماد و دارای سابقه و هویت مشخص را انتخاب کنند؛ همچنین والدین باید به‌صورت مستمر و بدون ایجاد اضطراب برای کودک، از وضعیت جسمی و روحی فرزند خود، رفتار او و نحوه تعامل مراقب با وی آگاه باشند و هرگونه تغییر ناگهانی در رفتار، ترس، اضطراب، گوشه‌گیری یا امتناع از ماندن با فرد خاص را جدی بگیرند و درباره علت آن با آرامش با کودک گفتگو کنند.

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