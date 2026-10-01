رزمایش «جانفدایان ایران» در استان البرز

رزمایش «جانفدایان ایران» جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان در استان البرز، جلوه‌هایی از همبستگی و حضور مردمی را به تصویر کشید.

عکاس : مهدی اللهیاربیگی