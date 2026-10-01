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رزمایش «جانفدایان ایران» در استان البرز

رزمایش «جانفدایان ایران» جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان در استان البرز، جلوه‌هایی از همبستگی و حضور مردمی را به تصویر کشید.
عکاس :مهدی اللهیاربیگی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ - ۰۰:۰۱
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برچسب ها: جان فدا ، البرز ، همبستگی ملت
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