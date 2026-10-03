

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ امیر رمضان‌زاده گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، یک هزار و ۴۹۹ پرونده در پلیس فتا استان تشکیل شد که از این تعداد، یک هزار و ۳۶۵ پرونده معادل ۹۱.۶ درصد کشف شده است.

وی با اشاره به اینکه کلاهبرداری رایانه‌ای با سهم ۳۴.۶۵ درصد و برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی با ۲۶.۰۸ درصد، بیشترین میزان وقوع جرایم سایبری را به خود اختصاص داده‌اند، خاطرنشان کرد: در این مدت با اقدامات تخصصی پلیس، مبلغ ۱۴۲ میلیارد ریال به حساب مال‌باختگان عودت داده شده است.