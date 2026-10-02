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رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی لرستان گفت: بیش از چهار هزار خدمت درمانی و تخصصی به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد ریال در بیمارستان تخصصی صحرایی منطقه زلقی شهرستان الیگودرز به مردم مناطق کمبرخوردار ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی لرستان اظهار کرد: بیمارستان تخصصی صحرایی منطقه زلقی با هدف توسعه عدالت در سلامت و ارائه خدمات درمانی تخصصی به ساکنان مناطق دورافتاده و کمبرخوردار الیگودرز به همت سازمان بسیج جامعه پزشکی، مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برپا شد.
وی افزود: در این اقدام جهادی ۳۶ پزشک متخصص در رشتههای چشمپزشکی، جراحی عمومی، قلب و عروق، زنان و زایمان، رادیولوژی و سونوگرافی، گوش، حلق و بینی، مغز و اعصاب، جراحی مغز و اعصاب، روانپزشکی، داخلی، کودکان، اورولوژی، بیماریهای عفونی و ارتوپدی به صورت تماموقت به مردم منطقه خدمات تخصصی ارائه کردند.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی لرستان ادامه داد: حضور ۲۰ دندانپزشک با استفاده از ۱۵ یونیت سیار دندانپزشکی از بخشهای مهم این بیمارستان صحرایی بود و بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی و دندانپزشکی اهالی منطقه را پوشش داد.
پارسا گفت: در کنار خدمات پزشکی و دندانپزشکی، داروهای مورد نیاز بیماران به صورت رایگان در اختیار مراجعهکنندگان قرار گرفت و خدمات مشاورهای، غربالگری و توزیع بستههای بهداشتی میان دانشآموزان و خانوادههای منطقه نیز انجام شد.
وی با تاکید بر تداوم فعالیت گروههای جهادی سلامت در مناطق محروم و کمبرخوردار اظهار کرد: رویکرد اصلی بسیج جامعه پزشکی، حضور میدانی در کنار مردم، کمک به کاهش مشکلات درمانی و گسترش عدالت در سلامت است.
پارسا خاطرنشان کرد: گروههای جهادی سلامت لرستان آمادگی دارند با استفاده از ظرفیت پزشکان متخصص و کادر درمان، خدمات درمانی مورد نیاز مردم مناطق کمبرخوردار را در سایر نقاط استان نیز ارائه کنند.