دو نفر از متهمان حفاری غیرمجاز که با حفر تونلی به عمق ۳۰ متر در حریم بنای تاریخی امامزاده یحیی(ع) ورامین به دنبال کشف اشیاء عتیقه بودند،که توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین گفت: جستجوگران گنج که با استفاده از دستگاه فلزیاب و حفاری عمیق و غیرمجاز ۳۰ متری به دنبال کشف اشیاء عتیقه تاریخی و فرهنگی در حریم بنای تاریخی، مذهبی و ثبت ملی امامزاده یحیی (ع) ورامین بودند به دام قانون گرفتار شدند.

وی افزود: به دنبال گزارشی مبنی فعالیت مشکوک و انجام حفاری غیر مجاز در یکی از منازل مسکونی واقع در منطقه کهنه گل شهر ورامین، طی عملیاتی که با کسب مجوز از دستگاه قضایی و توسط عوامل پرتلاش پلیس امنیت نیروی انتظامی جنوب شرق استان و با همکاری یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی انجام شد، ضمن شناسایی محل مورد نظر و حضور در منطقه، دو نفر از عاملان این حفاری غیرمجاز در حین حفاری دستگیر و به همراه ابزارآلات حفاری کشف شده تحویل مراجع قانونی شدند.

تاجیک ضمن قدردانی از همراهی و پیگیری دستگاه قضایی و پلیس امنیت نیروی انتظامی گفت: در همین راستا پرونده قضایی برای عوامل دستگیر شده تشکیل و این موضوع از طریق مراجع قانونی جهت دستگیری دیگر عوامل دخیل در این حفاری در حال پیگیری است.

وی افزود: حفاری غیرمجاز، تعرض به عرصه و حریم و یا تخریب بنا‌های تاریخی، خط قرمز این اداره است و در زمینه پیگیری آن، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.