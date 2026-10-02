وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل انجام شده است و متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری حداکثر تا بهمن‌ماه، پایان خواهد یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تأکید بر اهمیت «جهاد تبیین» در انتقال تصویر درست از دستاورد‌های کشور به افکار عمومی، بر ضرورت تعمیم تجربه طراحی راهبرد‌های بلندمدت در حوزه‌های نظامی و دیپلماتیک به عرصه اقتصاد تأکید کرد.

مشرح این گفتگو به شرح زیر است:

سوال:در شب‌های گذشته‌ها دکتر خیلی بی‌مقدمه رفتم سر اصل ماجرا میهمان کمیسیون اجتماعی مجلس بودید و البته نمایندگان از پاسخ‌های جناب‌عالی قانع نشدند و عمده محور‌های مورد پرسش هم بحث حمایت معیشتی مردم بود و پاسخ روشنی الان می‌شود ارائه داد راجع به این دغدغه‌ای که مطرح شده و اینکه چرا قانع نشدند نمایندگان؟

میدری: سؤالات که ما بحثی در مورد تحقیق و تفحص بود که محور‌های سؤال بسیار گسترده بود بر خلاف توضیحاتی که معمولاً صورت می‌گیرد که محور خاص را در واقع مورد سؤال قرار می‌دهد حوزه‌های مختلفی قرار گرفته بود، واقعیتش این است که من فکر می‌کنم نکته‌ای که می‌تواند برای ما لازم باشد و بتوانیم دستاورد‌های بهتری در حوزه اقتصاد داشته باشیم فاصله بین کسانی که منتقد وضعیت موجود هستند و مجریان یک مورد بازنگری قرار بگیرند بخش‌هایی از حکومت کارکردشان و جامعه کارکردشان انتقال صدای جامعه هست صداوسیما، کانون‌های بازنشستگی، مجلس، نهاد‌های نظارتی کار کردی که اینها دارند کارکرد در واقع این است که خواسته‌های مردم را انتقال بدهند از طرف دیگر مجریان یعنی قوه مجریه به ویژه کارکردش این است که برود به سمت حل این مسئله‌ها تا زمانی که این شکاف وجود دارد نمی‌توانیم در واقع جهش‌های بزرگ اقتصادی را داشته باشیم من در یکی از شب‌هایی که در میدان در کنار مردم افتخار حضور داشتم یک جوانی این سؤال را مطرح کرد که چرا ما در حوزه اقتصاد حاجی زاده نداریم من گفتم که بگذار یک موقع سر فرصت عزیزم جوابت را بدهم و شاید فرصتی باشد که هم به سؤال شما پاسخ بدهم و هم به سؤال آن جوان عزیزی که این سؤال را مطرح کرد واقعا این است که اگر ما حاجی زاده و تنگسیری داریم شهدای بزرگ فرماندهان نظامی داریم به‌خاطر که اینها همواره مورد حمایت رهبر شهید و رهبر معظم کنونی هستند و فارغ از ملاحظات جاری استراتژی‌های بلند طراحی می‌کنند و این استراتژی‌های بلند به اینجا منجر می‌شود که ما در استراتژی نظامی کاری می‌کنیم که جهان متحیر است در حوزه تنگه هرمز شهید تنگسیری و نیرو‌های دریایی ما، استراتژی ایشان چیزی را که فکر نمی‌کرد کسی در دنیا می‌توانست ایجاد بکنا که امروز شاهد این هستیم که نبض اقتصاد جهانی را ما در تنگه هرمز و خلیج فارس تعیین می‌کنیم در حوزه اقتصاد هم اگر تا زمانی که نیرو‌هایی که صدای جامعه هستند آنها دو کارکرد با همدیگر را نداشته باشند یعنی از یک طرف ناظر باشند و از طرفی دیگر حامی می‌باشند این ایجاد نشود ما نمی‌توانیم حاجی‌زاده‌هایی در حوزه اقتصاد داشته باشیم.

سوال: یعنی معتقدید که اتفاقات مهم و دستاورد‌ها در حوزه اقتصاد دارد رخ می‌دهد ولی مردم در جریان قرار نمی‌گیرند؟

میدری: اتفاقات بزرگی دیده می‌شود و این اتفاقات دستاورد‌های بزرگ، چرا دیده نمی‌شود چرا در واقع ما هم از وضعیت موجود راضی نیستیم ولی ببینید کشوری که نود و پنج درصد محمولات از طریق دریا می‌آید و در محاصره اقتصادی است ولی هیچ کمبودی رخ نداد از ابتدای ریاست جمهوری جناب آقای دکتر پزشکیان بحث انتقال تصمیم‌گیری به مرز‌ها جایگزین کردن مرز‌های زمینی به جای مرز‌های دریایی که ما بتوانیم مبادلات زمینی مان را افزایش بدهیم را در دستور کار دولت قرار داد و امروز شاهد هستیم که وزارت راه وزارت جهاد کشاورزی وزارت صمت همه دارند کار می‌کنند که ما چگونه بتوانیم این دستاورد این کالای اساسی را وارد کشور بکنیم چرا در واقع این دستاورد بزرگ، کشور محاصره است، تحریم‌های شدید داریم خیلی از کشور‌ها در این تحریم‌های شدید دچار در واقع از هم گسیختگی می‌شوند ولی ملت امروز مستحکم ایستاده و این است که دنیا را متحیر کرده ما خیلی وقتا توی دستگاه‌هایی در واقع که صدای جامعه هستند این مسئله خوب به خوبی دیده نمی‌شود ما امروز اگر دستاوردی داریم دست آورد‌های خوبی داریم در حوزه اقتصادی که جامعه منسجم ایستاده به خاطر این است که دولت و مجلس با همدیگر دارند در واقع استراتژی وفاق را پیش می‌برند و این هم‌گرایی هست این که ما چگونه می‌توانیم این همگرایی را در همه حوزه‌ها گسترش بدهیم و تامین بدهیم این مسئله اصلی است سؤالاتی هم که در واقع دوستان مطرح می‌کنند در مجلس این سؤالات، سؤالات به حقی است، اما در واقع پاسخش در این است که وضعیت کنونی جامعه را دشمن ایجاد کرده و ما ظرفیت‌هایی را که داریم فعال می‌کنیم همه توان دولت هست حتماً بهتر می‌توانیم انجام بدهیم ولی باید برویم به سمت اینکه ما در واقع از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

سوال: یعنی معتقدید که بالاتر از ظرفیت و با یک توقع بالاتری دارند مطالبه می‌کنند؟

میدری: ببینید من می‌خواهم بگویم که ما در قوه مجریه خیلی از مسائل را باید تحمل بکنیم و انتقالش دادنش به جامعه خودش باعث مشکل می‌شود ببینید خیلی از حوادثی که رخ می‌دهد که باید مثلا

شما فرض بکنید که بحث نوسانات نرخ ارز کمبود‌هایی ایجاد می‌شود دولتمردان دارند کاری می‌کنند که ما بتوانیم وضعیت بهتر ارزی داشته باشیم انتقال خیلی از مسئله‌های بعضی وقت‌ها ما میگوییم

این توی اقتصاد پیش‌بینی‌های خود محقق، یعنی شما وقتی پیش‌بینی می‌کنی مثلا بحران سال نهصد و بیست و نه اقتصاد دان پیش‌بینی کرد که اقتصاد آمریکا حتماً سقوط می‌کند و این اقتصاددانی بود به نام فیشرکه در واقع مرجع اعظم اقتصاد بود پیش بینی اش باعث شد که اقتصاد آمریکا سقوط بکند یعنی ما در اقتصاد چه تصویری می‌سازیم و آن تصویر محقق خواهد شد در حوزه اقتصاد امروز هم این که ما چیزی که رهبر شهید می‌فرمودند جهاد تبیین این که شما چه بر ساخته‌ای به جامعه ما منتقل می‌کنیم دستاورد‌هایی که دولت در واقع همان جوری که جناب آقای دکتر پزشکیان دیروز فرمودند دستاورد نیرو‌های نظامی دستاورد دولت، یعنی دستاورد دولت و دستاورد‌های نظامی ما در واقع چگونه می‌توانیم در کنار همدیگر مسئله را حل بکنیم این مسئله اصلی ما است این که چگونه ما می‌توانیم وفاق را که در حوزه نظامی و مذاکره به دستاورد‌های بزرگی ما دست یافتیم ببینید امسال آقای دکتر عراقچی گزارشی که در دولت می‌داد این بود که همه دولت‌هایی که قبلاً حاضر نبودند بشینن امروز اقتدار و محق بودن ایران را به رسمیت شناختند چگونه این تصویر اقتدار ایجاد شده من می‌گویم به‌خاطر اینکه ما حامی و فرماندهان نظامی مان بودیم تا اینها بتوانند راهبرد‌های عمیق و بلند مدت را طراحی کنیم ما در حوزه قوه مجریه هم به همین نگاه احتیاج داریم من اجازه بدهید یه مثال بزنم که چگونه رابطه دولت و مجلس و من می‌گویم که بخشی که صدای جامعه است صدا و سیما هم به همین شکل است و ما از کمک همه عزیزان برخوردار بودیم یا حالا نمونه‌هایی شما می‌توانم ذکر کنم و وقتی نماینده مجلس بودند بحث چای به یک بحران در استان گیلان منجر شده بود نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص شده‌اند ما یکسال کار کردیم که چکار می‌شود برای اینکه چای از این بحران در بیاید و برای همین تاریخ صنعت چای را مرور کردیم وقتی مرور کردیم به سیاست جدید رسیدیم من پهلوی مقام وزیر کشاورزی وقت جناب آقای حجتی قائم مقام وقتشان جناب آقای صحراییان بود رفتم گفتم راهکارش این است گفت این در واقع با تنش اجتماعی رو‌به‌رو است آیا شما توانی مجلس می‌توانید تنش اجتماعی را مدیریت کنید گفتم ما می‌توانم با نمایندگان گیلان صحبت بکنیم با انجمن‌های کشاورزی، کارخونه دار‌ها صحبت کنیم و رفتیم این کار را کردیم و صنعت و سیاست‌های چایی را تغییر دادیم یعنی شناخت مسئله همدلی و بعد ایجاد راه‌حل ما احتیاج داریم به این الگو ما در حوزه دهک بندی خوب مشکلاتی کشور دارد، اما من می‌گویم دستاورد بزرگی دارد ما مثلاً در کالابرگ، درک بندی چی بود و چرا آنچنان که باید دیده نمی‌شود یک استاد دانشگاه آکسفورد وقتی‌که من معاون رفاه بودم آمد گفت که من هر نقطه دنیا را شما چشمتان را ببندیند دست بگذارید من اونجا رفتم و پایگاه رفاه ایرانیان شما جزو پیشرفته‌ترین پایگاه رفایی ایرانیان است ولی این پایگاه مشکل‌دارد توی مجلس هم گروهی از نمایندگان انتقاد کرده‌اند آقای دکتر قالیباف توی این زمینه مشاوری در این حوزه گذاشتند کمیسیون اصل نود گذاشتند ما در واقع یک کارگروه تشکیل دادیم، این کارگروه در دولت ادامه پیدا کرد، امروز بحث این است که اولویت دولت این است که در افزایش کالابرگ گروه های خاصی ، آن هایی که در اولویت حمایت اجتماعی هستند مورد حمایت قرار دهیم، برای اولین بار پایگاه رفاه ایرانیان با کارپوش اقتصاد وزارت اقتصاد در همدیگر اطلاعاتش تجمیع شد، ما با یک کار مشترک با وزارت اقتصاد و وزارت رفاه به یک گروه بندی جدید در جامعه دست پیدا کردیم که امروز با خطای کمتری می توانیم به این شناسایی گروه هایی که باید مورد اولویت قرار بگیرند دست پیدا کردیم، بنابراین بحث این نیست که دوستان انتقاد پیدا نکنند، صدا وسیما در حوزه رفاه همواره کمک ما بوده، خیلی از رسانه ها که یک تفکر درایران جا افتاده که کار ما مطالبه گری است، ولی در غرب این رسانه که خیلی ها ملحم از ادبیات آن جاست به جای مطالبه گری لغت ادوکیسی دارند، می گویند ما باید در کنار همدیگر حمایتی ایجاد کنیم که به تغییرات منجر شود.

برای این است که رسانه ها در غرب بی بی سی همه چیزش را واگذارمی کند بخش خصوصی ولی در رسانه که می رسد دولت باید رسانه داشته باشد، حتی نشریات خصوصی شان با دولت انتقاد، پژوهش های تحلیلی و بعد تحول ، این الگو ما را احتیاج داریم که با بخشی که صدای جامعه است داشته باشیم.

سوال: ممکن است برخی بگویند اگر ما در اقتصاد دستاوردی داریم، ما در رد یا تایید مطرح نمی کنم، اگر دستاوردی است مردم سر سفره شان احساس کنند، چه رسانه بگوید یا نگوید، سوپرمارکتی خرید می کنم، شما می گویید کالاست ، بله کالاست ، ولی به گرانی اعتراض دارند، رسانه هر طور که این را بازنمایی کند، سرسفره احساس می کنم که اتفاقی افتاده یا نه، اگر این دستاوردهایی که اشاره می شود اگر محقق شده ما باید سرسفره مان ببینیم، اگر گلایه مندیم سر سفره می بینم فارغ از این که رسانه همراه است یا نیست، برخی ها شاید این نقد را مطرح کنند، شما موافقید؟

میدری: بله با تصویری که می سازیم ازواقعیت ، واقعیت ها را تغییر می دهیم، ما دچار تورم هستیم، این دچار تورم بخشی به این علت است، چون تورم در آینده بیشتر می شود، پول را از بانک درآورده ، طلا و دلار بخرم، اگر کاری کنیم که بگوییم ما می توانیم تورم کمتری داشته باشیم و منابع به سمت تولید سوق دهیم، مثلا یک جلسه ای که این جا توفیق گفتگو با مردم با حضور شما داشتم، این بحث را مطرح کردم، که ما خیلی از کالاها ، بیشتر از دلار ، بیشتر از طلا درکشور افزایش قیمت داشته، ولی مردم پول شان را آن جا نبردند، چون زیرساخت ها آماده نبوده، اطلاع رسانی آن جا، مثلا قیمت قیر در ایران در دو سال گذشته بیشتر از طلا افزایش پیدا نکرده، چون اطلاع رسانی نشده و زیرساختش فراهم نشده بوده.

سوال: می تواند مدیریت کند افکار را به سمت استراتژی های اقتصادی؟

میدری: مثالی که در مورد آمریکا زدم که چگونه اقتصادش سقوط کرد، وقتی می گویید تورم وجود دارد ولی تورم به این علت است که منابع ما را احساس می کنیم تورم بیشتر خواهد شد ، ما پول مان تبدیل به طلا ، دلار بکنیم و همین پیش بینی که امکان دارد این ها بالا رود، خودش دامن بزند.

اگر بیایید آن هایی که صداش شنیده می شود، بگوییم که درست است شرایط تورمی است، ولی زمینه های تولید کجاست، کارفرمایان با کارگران همدل بشوند با دولت برویم به سمت تغییر، یک مثال بزنم، کسی که فردا برای استان لرستان رونمایی می کنیم ، کشورهایی که دچار تورم هستند، گزینه هایی پیش پای سرمایه گذاران قرار می دهند که پول را بیاورند درسمت تولید، کاری که ما می کنیم این است که در تولید لاستیک برای استان لرستان منابع را جذب می کنیم به این شکل که به سرمایه گذاران اعلام می کنیم که این ها شبکه فروش خود تولیدکننده ها هستند، که شما تا 5 سال آینده سرمایه گذاری که در فروش لاستیک می کنیم، قیمت لاستیک 22 درصد ارزان تر از آن چه که امروز می فروشید تا 5 سال آینده می توانید بفروشید، اگر یک لاستیک مثلا صد میلیون تومان است، اگربا هشتاد میلیون تومان سرمایه گذاری کنید در تولید تا 5 سال آینده 80 میلیون برای شما می ماند، این 80 میلیون را می توانید با هر قیمتی که در بازار شد.

سوال: یک روش جدید تامین مالی؟

میدری: یک روش جدید تامین مالی برای جذب در صنعت لاستیک کشور ایجاد کردیم، چقدر این رسانه ها کمک می کنند، از آن مهم تر من این کار را چند صنعت مهم در حوزه وزارت تعاون است، این را برای چند صنعت مهم مطرح کردم، آن صنعتی که در سه چهار ماه گذشته، آن صنعتی که کارشناسان ، مدیرانش نشستند و این را طراحی کردند در صنعت لاستیک بود.

اگر این کار را همه همدلانه حرکت کنیم که آن جا هم نماینده مجلس، استاندار، نشستند پای این کار که چگونه می توانند این را ترویج کنند، ایجاد شود، ما خیلی از کارها را می توانیم، ما با وفاق ، هم

دلی چیزی که الگوی سیاسی جدید درایران است، می توانیم تورم راکنترل کنیم، ولی بگوییم من منتقد وضعیت موجود هستم و این شکاف نابودکننده و مخرب است، ما دو طرف میز نیستیم، ما در یک طرف و دشمن بیگانه درطرف دیگر، این فرهنگ سیاسی است که می تواند ما را از خیلی از مسائل کنونی نجات دهد.

سوال: آن سوال آن شهروند بپرسم یک بار دیگر، شما معتقدید ما سردار حاجی زاده ها در اقتصا داریم؟

میدری: ما سردار حاجی زاده هایی داریم ، لزوما در دولت نیست ، در جاها دست اندرکاراند و دارند کار می کنند ولی در مواقع حساس خودش را نشان می دهد.

شما کمبودهایی که می تواند در اقتصاد رخ دهد ، شما خیلی از گلوگاه های اقتصاد ایران را زدند ولی این انتقال پیدا نمی کند، چون خیلی از مدیران پایین ما، آبادان که رفته بودم برای 5 مهر، متاسفانه عکس این کارمندی که آن جا به من به او گفتم تمام این جا خورده شده و شما چجوری چند درصد این کشتی ساخته نشده و شما ساختید، گفت 15 درصدش مانده بود که ما تمام کردیم، گفتم شما کجا نشسته بودید، گفت من زن و بچه ام را فرستادم از بیرون آبادان و همکاران می آمدند در خانه من، نشسته بودیم و این کار را می کردیم، این فرهنگ که همدلی این کار را می کند هزاران سرباز و کسانی داریم که پیرو همین مطلب اند، حاجی زاده ها، تنگسیری ها و رهبر شهید، ولی دیده نمی شود، به میزان روایت کنیم انسان هایی که دارند این کار را انجام می دهند، بخشی حتما مدیران ارشد کشور هستند، آن موقع نگاهی که ما می توانیم وضعیت راتغییر دهیم شکل می گیرد و هزاران چشمه تحول شکل می گیرد.

سوال: راجع به کالابرگ ورودی داشتید، الان مشخص شده چه میزان افزایش بستید؟

میدری: چیزی که تصمیم گرفته شود 15 مهرست که فردا که 11 مهرست تا چیز مشخص می شود ، جلسات مکرر بوده، هم رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد نکاتی گفتند، من نکاتی بیشتر از این عزیزان ندارم، اولویت دولت این است که بتواند اقشار مورد حمایت را آن ها را در اولویت قرار دهد، چقدر منابع مالی ایجاد می شود برای این کار، نکاتی است که عنصر هماهنگ کننده سازمان برنامه و بودجه است، در واقع بودجه نکته اصلیش ، شناسایی.

سوال: 50 درصد بانک مرکزی گفته ، همان است؟

میدری: بله

سوال: زمانش معلوم نیست هنوز؟

میدری: گفته شده از 15 مهر اقشار را به تدریج وارد افزایش دهیم.

سوال: دهک بندی ها و تشخیص که پایگاه رفاهی ایرانیان که مورد توجه است، برخی از شاخص ها مثلا تملک خودرو یا تملک ملک باعث می شود که برخی از افراد در برخی از دهک ها بالاتر برود یا پایین تر بیاورد، درحالی که طرف در آن شرایط واقعا نیاز دارد ولی به این دلیل شاخص گذاری ها دچار مشکل می شود و آن افزایش به او تعلق پیدا نکند، چقدر دقیق است این دهک بندی که این افزایش مورد توجه قرار گیرد؟

میدری: دهک بندی به آن معنا به یک شکلی کنار گذاشته شد، دهک بندی یک ابزار تحلیلی است، درکشورهای دیگر هم وقتی بخواهند یارانه چیزی نیست مختص ایران باشد، حتی این کالابرگی که ما می دهیم در مثلا کشوری مثل اندونزی تا آمریکا ، در آمریکا ماهانه به 50 میلیون نفر رایگان داده می شود، همه کشورها این کالابرگ را به یک شکل دارند، بیشتر به خاطر از مصرف کننده و تولیدکننده به طور همزمان.

در این شیوه جدید شناسایی گروه ها جامعه را به سه گروه تقسیم می شود، گروه با وسع پایین ، متوسط و بالا که شاخص هایی را که تجمیع شاخص های وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و کلیه دستگاه های اجرایی است، کار فناوری اطلاعات شان برای اولین باربه وزارت ارتباطات داده شدکه این کار را انجام دهد.

فرم خوداظهاری را وزارت اطلاعات بالا می آورد، یک تجمیع این طوری این شاخص مثل چیزی که قبلا فرض کنید شما دهک پنجید، دهک پنج می گفت که من از کجا بفهمم من وضعم بهتر از 50 درصد جامعه است، آدم ها این طوری رتبه بندی نشدند، این دفعه گفته که اگر سقف درآمد شما کمتر از این است مشمول این سطح خواهید شد، اگربیشتر ازاین است مشمول این سطح.

سوال: این مشخص شده است؟

میدری: مشخص شده ولی بگذارید به صورت رسمی اعلام شود و وقتی آئین نامه.

سوال: از 15 مهر اتفاق می افتد؟

میدری: این اتفاق می افتد و این بار به مردم، می گوییم اگر شما درآمدتان این است و این دارایی را دارید دراین سطح قرار می گیرید.

سوال:افرادی که دراین سطح می آیند صرفا برای آن 50 درصد اضافه است یا کل کالابرگ؟

میدری: در واقع کسانی که مشمول اضافه می شوند و کسانی که مشمول نمی شوند.

سوال: معوقات افزایش حقوق سال 405 بازنشستگان تامین اجتماعی هم خیلی مورد درخواست و مطالبه است که شما بفرمایید آن هم زمانی مشخص است که پرداخت و تسویه شود؟

میدری: ما فروردین ماه در شهریورماه پرداخت کردیم، اردیبهشت ماه مانده که مهر و آبان پرداخت خواهیم کرد، گروهی در مهر ، گروهی هم در آبان ، سال گذشته هم همین شکل بوده، کاری که امسال برای بازنشستگان عزیز انجام خواهد شد، در پایان مهر حداقل برای یک استان کیف پول را طراحی می کنیم که این کیف ویژگی اش این است که پرداخت ها چند روز متوالی طول نمی کشد، دریک روز مستمری بازنشستگان داده می شود و کیف پول برای هر قشری که ایجاد شده، که مثلا برخی از صنایع برای کارخانه ها یا شرکت های بزرگ برای کارکنان شان ایجاد کردند، حداقل 5 درصد قدرت خرید آن ها افزایش پیدا کرده، با ایجاد کیف پول برای بازنشستگان قدرت خرید ایشان 5درصد افزایش دهیم.

سوال: شما جریمه کارفرمایانی که تاخیر داشتند در پرداخت حق بیمه ها را می بخشید؟

میدری: ما کاری که بررسی ها انجام شد و آئین نامه اش نوشته شد، این را به دلیل این که با وزارت صمت نهایی شود، خدمت همکارم آقای اتابک فرستادیم که امیدواریم شنبه به دولت بدهیم که در سران تصویب شود، در دهه هشتاد بخشودگی جرائم به صورت صددرصد اجرا شد و این قانون می خواهد، ما هم پیشنهاد کردیم که مثل سال هشتاد و هفت اگر جرائم ظرف مدت دو تا سه ماه پرداخت شود بتوانیم صددرصد جرائم را ببخشیم و این یکی از موانع تولید و اشتغال است که برداشته شود که ما بتوانیم درشرایطی که به دلیل فشارهای مختلف کارفرمایان بتوانند یک تنفسی داشته باشند ما این صددرصد را برای این ها اجرا کنیم، کار مهمی که سازمان تامین اجتماعی از این هفته اجرا می کنند این است که انسداد حساب ها را مثل بازگشایی حساب ها ، مثل انسداد حساب ها از طریق یک سامانه متمرکز ایجاد بشود.

توضیحش به این شکل است که وقتی حساب یک کارفرما بسته می شود باید به کلیه بانک هایی که حساب داشته مراجعه بکند تا حساب ها گشوده شود.

با بانک مرکزی هماهنگ کردیم که ما به صورت متمرکز از سازمان تامین اجتماعی بتوانیم این حساب ها را باز کنیم.

یک آمار بگویم درسال گذشته حدود یک میلیون حساب بسته شد، مثلا اگر 50 هزار کارفرما مشمول انسداد حساب ها شده بودند به 20 بانک باید مراجعه می کردند، تا حساب های شان باز شود، امروز با این کاری که انجام می شود، همان سازمان تامین اجتماعی که حساب ها را می بندد، با بانک مرکزی هماهنگ می کند و حساب ها گشوده می شود، این یکی از موانع، یک کار مهم دیگر ما اوراق گام را مجوزش را از بانک مرکزی گرفتیم 200 همت بتوانیم اوراق گام منتشر کنیم، اوراق گام دراین مدت استقبال خوبی شده، اوراق گام به این معناست که کارفرمایانی که نتوانستند به سازمان تامین اجتماعی بدهی شان را بدهند، اوراق گام دریافت می کنند، اوراق گام نزد بانک ها رفته و می تواند کسانی که درچرخه زنجیره تولید هستند، می توانند اوراق گام را خریداری کنند چون در پایان شش ماه بانک آن ها را نقد خواهد کرد و رابطه ما با شرکت ها تبدیل می شود به رابطه سازمان تامین اجتماعی ، بانک، بانک تامین مالی می کند برای کارفرمایان.

ما نه تنها برای بدهی های گذشته شان سازمان تامین اجتماعی این را راه انداخته امیدواریم رابطه ما با کارفرمایان به رابطه ما ، بانک و کارفرمایان تغییر پیداکند، یعنی یک کارفرمایی که الان پول ندارد یک برات الکترونیک از بانک می گیرد به ما می دهد و ما این را نزد بانک نقد می کنیم و خودش مثلا در دو ماه آینده پرداخت خواهد کرد، این خیلی کمک می کند که ما جرائم کمتری کارفرمایان داشته باشند و بتوانیم تسریع کنیم محیط کسب و کار را برای کارفرمایان.

سوال: یک کاری که در حوزه بانک زمان محله ها انجام می دهید ، اگر موافقید توضیح دهید؟

میدری: کالابرگ بانک زمان در جلسه ای که این جا بود معرفی کردیم درمنطقه 4 تهران تست هایی انجام دادیم، ضعف های نرم افزار شناخته شد ولی این بار بانک زمان در کل تهران دوشنبه یا سه شنبه رونمایی خواهیم کرد، الگوی جدید زیرساختی است که این زیرساخت یکی از دستاوردهای بزرگی است که معرفی اش به عنوان این که جوان های این کشور چه کارهای مهمی انجام می دهند برای بینندگان جالب است و ضروری است که این دستاورد گفته می شود، بانک زمان محله به این شکل است که شما یک فرد می آید یک خدمتی را به همسایه اش می دهد، آن به یک کسی دیگر در کوچه بغلی انجام می دهد در یک محله خدمات انجام می شود، بانک زمان این بار نرم افزار اجرایی اش توسط ما در وزارت تعاون ساخته شد، این نرم افزار کارآمدی لازم را نداشت . این بار با یکی از نرم افزارهای ملی که همه بینندگان اسمش را می شناسند، صورت گرفته ، این کار بخش خصوصی پیشخوان است، مردم به او سایت مراجعه می کنند، ما در سازمان آموزش فنی و حرفه ای و در نرم افزار شرکتی که کالابرگ را پشتیبانی می کند، در حکم بانک مرکزی هستیم.

شرکت کالابرگ، نرم افزار را تهیه کرده، سازمان آموزش فنی حرفه ای خدمات را تضمین می کند ، به چه معنا، هر فردی که در تهران وارد این سامانه شود، 5 میلیون تومان می تواند خدمت رایگان بگیرد، یعنی می آید از کسی فرض کنید یک برقکار می خواهد برق خانه اش رادرست کند تا 5 میلیون تومان می پذیرد که بعدا خدمت بدهد، یعنی مثلا من یک معلم هستم، مثلا دبیر ریاضی هستم و می توانم جای این برقکار خدمت به یکی از اعضای محله ام بدهم، این اگر خدمت نداد، سازمان آموزش فنی و حرفه ای این خدمت را ارائه می دهد و این کار انجام می شود، اطلاعاتش در کالابرگ آن جاست که یک توکن یا پول نشان دار ایجاد می شود. خدمت بدهد یعنی مثلاً می‌گوید من یک معلم هستم، دبیر ریاضی هستم و می‌توانم جای این برق‌کار خدمت به یکی از اعضای محله‌ام بدهم این اگر خدمت نداد سازمان آموزش فنی حرفه‌ای این خدمت را ارائه می‌دهد و این کار انجام می‌شود اطلاعاتش در کالابرگ در واقع اونجا هست که در واقع یک توکن یا پول نشان دار ایجاد می‌شود این پول نشان‌دار یک کار پیچیده است به لحاظ فنی جا شما پولی که دریافت می‌کنی در همه جا‌ها می‌توانیم برویم خرید بکنیم ولی این پنج میلیون تومان در محله شما که امکان دارد هزار نفر در شهر تهران مبادله بشود این نرم افزار این کار مهم و بزرگ را انجام داده بنابراین ما می‌توانیم بستر تعاملات محیط را در سطح محله تقویت بکنیم و خاستگاه تعاونی‌های محله بشویم من مثال بزنم شما در بخش کشاورزی ما مثلاً در هنگام برداشت هر گروه کمک در واقع هم روستایی خودش کشاورز می‌کرده و این کار صورت می‌گرفته این کار الگویش در دنیا اسمشو گذاشتند بانک زمان، بانک زمان را در واقع نمایندگان مجلس در قانون برنامه هفتم گذاشتند و ما این را اجرایی اش کردیم و بستر در واقع شکل‌گیری تقویت محله است که از شعار‌های رئیس جمهور بوده و ان‌شاءالله این از این هفته اجرایی می‌شود و ما بتوانیم محله محوری را که باز من یک خاطره بگویم از شهید باقری کنی ایشان جلسه‌ای با ایشان داشتیم می‌گفتند که در سطح محله شما هم دارید کارایی می‌کنید که این را رهبر شهید گفتند که ما هم بیاییم کمک بکنید من فکر می‌کنم این همدلی که الان بین مجلس و نظام و دولت وجود دارد برای کار‌های مختلف از بحث‌های نظامی و دیپلماسی گرفته تا محله محوری واقعاً بی نظیر است و این الگو هست که من فکر می‌کنم اگر ما در همه حوزه‌ها تعمیم بدهیم می‌تواند تحولات عظیمی را در همه حوزه‌ها ایجاد بکند محله محوری هم از اموری بود که رهبر شهید بهش تاکید داشتند رئیس جمهور، مجلس خود شخص جناب آقای دکتر قالیباف در برنامه هفتم دنبال کردند امیدواریم که ما بتوانیم این رااز این هفته یک گام بزرگ برداریم و صدا و سیمای جمهوری اسلامی در اطلاع رسانی خیلی می‌تواند مؤثر باشد و مثل همیشه همراهی شما را داشته باشیم.

سوال: متناسب سازی حقوق بازنشستگان هشتاد و پنج تا نود درصدش انجام شده درست است؟

میدری: در سازمان تامین اجتماعی به طور کامل انجام شد در صندوق کشوری هم منابع بودجه‌ای که گذاشته بودند و اقشاری که خیلی روشن در قانون اومده بودند آنها اجرایی شده بخش‌هایی هستند که ابهامات حقوقی داشتند مثل وزارت کشور و آموزش پرورش در یک برهه‌ای که اینها یک گروه از بازنشستگانی بودند که مثلاً مشمول رتبه بندی نشدند بعد بازنشسته شدند اینها در واقع نارضایتی‌هایی بوده در بین عزیزان با سازمان برنامه صحبت کردیم و در واقع دارایی داده شد که وزارت بهداشت شما ما در ماه گذشته اجرایی کردیم اقشار خاصی که پراکنده در دستگاه‌های مختلف وجود دارد اون‌ها هم خیلی بیشتر از نود درصد هستند گروه معدودی ماندند.

سوال: چه قدر چقدر زمان بندی می‌شود ارائه داد که تا چه زمانی؟

میدری: قولی که ما دادند در صندوق کشوری حداکثر تا بهمن‌ماه اون‌ها پایان خواهد یافت.

سوال: تا بهمن ماه همین امسال؟

میدری: بله.

سوال: و در حوزه صندوق‌هایی که اشاره فرمودید یکی از گله مندی که همیشه مطرح می‌شد نحوه انتصاب مدیران در به ویژه هیئت‌های مدیره و مدیرعاملان صندوق‌ها بود و شرکت‌های تابعه یک سامانه رصد و پایشی را شما راه‌اندازی کردیم که دیگر به این راحتی با پارتی بازی و این فامیل ما و آن دوست ما بی اطلاع بیاید و هیئت مدیره قرار بگیرد ظاهراً این پروندش دارد بسته می‌شود این از کی اجرایی می‌شود و جزئیاتش چیه؟

میدری: از آبان سال گذشته مصوبه‌ای در دولت ما داشتیم که شرکت‌های تابع صندوق‌های بازنشتگی که از جمله تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شرکت‌ها رتبه بندی شدند بر اساس تعداد پرسنل، دارایی‌ها و میزان فروش شرکت‌های الف و ب و ج شرکت‌ها کسی که می‌خواهد مدیرعامل بشود در یک شرکت صلاحیت‌های دانشگاهی و سوابق شغلی اش باید در واقع اینها مسجل شود و امتیازبندی می‌شود اگر فردی در شرکت‌های کوچیک سابقه کار چه بخش خصوصی دولتی عضویت نداشته سوابق کاری کافی نداشته در شرکت‌های متوسط نمی‌تواند و از شرکت‌های متوسط در شرکت‌های بزرگ نمی‌تواند این کار انجام بشود ما تقریباً برای کلیه، از اردیبهشت‌ماه این اجرایی شد این سامانه‌ای که ما راه‌اندازی کرده‌ایم که در اختیار کلیه صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته و ما این را به نهاد‌های نظارتی و همان‌های که من می‌گویم صدای جامعه هستند در اختیار آنها قرار دادیم که آنها هم ناظر بر ما و عملکرد ما باشند

هزار و نهصد تا از این مدیران رتبه‌بندی شده‌اند حدود بین نزدیک به دویست و پنجاه و شش نفر از آنها صلاحیت لازم را نداشتند و آنها در حال جابجایی هستند و این دستاورد بزرگی است، چون ما خودمان را امانت دار بازنشسته‌ها می‌دانیم و مدیری که اونجا هست واقعاً باید امانت‌داری بکندو این امانت‌داری این است که آیا شایستگی لازم برای احراز صلاحیت را دارید یا خیر.

سوال: یعنی الان تک‌تک مدیرانی که هم‌اکنون در شرکت‌های الف ب ج پست دارند همه اینها در حال حاضر رصد پایش شدند؟

میدری:درواقع بارگذاری شدند ارکان شان باید اول هیئت، مثلاً اگر در یک هلدینگ هست هیئت مدیره شرکت بارگذاری کرده هلدینگ باید تایید بکند و بعد صندوق تعیین بکند همه اینها در این مراحل هستند بعضی‌ها رد شدند بعضی‌ها نهایی کامل شدند به تفکیک هر صندوق و بعضی از صندوق‌ها عملکردشان نود درصد بوده بعضی‌ها هشتاد و پنج درصد بوده در یک زمانی که در واقع تازه کار شروع شده بود اطلاعاتی منتشر شد که این اطلاعات مثلاً می‌گفت آقا سی نفر از اینها واجد شرایط بودند بعضی از صندوق‌ها عملکردشان ۹۰ درصد بوده، بعضی‌ها ۸۵ درصد بوده، دریک زمانی تازه کار شروع شده بود اطلاعاتی منتشر شد، که این اطلاعات مثلا می‌گفت سی نفر از این‌ها حائز شرایط بودند، درحالی که آن زمانی که ما پسورد را در اختیار دوستان دستگاه‌های نظارتی قرار داده بودیم، نزدیک یک ماه کار آغاز نشده بود، از آن جاست که می‌گویم باید همدلی و وفاق وجود دارد.

این که می‌نشینید پشت یک کامپیوتر می‌زنید که ببینید که این مدرکش لیسانس است و در چه شرکت‌هایی بوده، این دستاورد بزرگ است و در کنار این کار بزرگ فراتر از آن چیزی که بر ما تکلیف شده بود، سامانه‌ای راه اندازی کردیم که نشان می‌دهد که نسبت خانوادگی تمام این مدیران شرکت‌ها با کارمندان خود وزارت تعاون، که مثلا رابطه فامیلی اگر یک کسی است همسرش را در جای دیگرست، برادرش در شرکت دیگرست، این شناسایی این شبکه که چقدر براساس این روابط شکل می‌گیرد و از یک شرکت دارد چه شرکت‌هایی حقوقدان استخدام می‌کند، پیمانکاران از چه کسانی هستند و چند درصد پیمان‌ها به یک شرکت خاص داده می‌شود امروز این زیرساخت خیلی کمک می‌کند.

سوال: الان این آمار خویشاوندی در شرکت‌های تابعه فلان صندوق چقدر بوده؟

میدری: چیزی که من دیدم مثلا این آقا شش تا از فامیلش، این فامیل به معنای این نیست که هردو تا زن و شوهر که هر دو دارای مدرک دکتری هستند یا اصلا در شرکت بودند با همدیگر ازدواج کردند و لزوما بد نیست، چیزی که من دیدم که خیلی بالا بود، مثلا شش نفر از کسانی که روابط نزدیک نسبی یا سببی داشتند در مجموعه وزارت خانه ما و شرکت‌های تابعه حضور داشتند.

سوال: شش نفر؟

میدری: نه یک نفر، شش نفرشان در این شرکت‌ها بودند، حالا چند نفر از این‌ها هستند ما در مرحله بارگذاری این اطلاعات هستیم و تلاش‌ها به سمت این است که مثل مردمی که هر شب در میدان هستند، کارمندان دولت هم دارند تلاش می‌کنند، که کار‌ها را به نحو احسن انجام دهند.

سوال: امیدوارید با این کار‌ها حال صندوق‌ها خوب شود؟

میدری: جای بهبود همواره وجود دارد، ما دستاورد‌های خیلی خوبی داشتیم، من از صدا و سیما همیشه استفاده کردم و گفتم این که بتوانیم پرونده ۸۷۲ میلیون دلاری را پولش را پس بگیریم، این که سهام مان در پتروشیمی‌ها پس بگیریم و پرونده‌های حقوقی را شفاف کنیم، خوب شده، عملکرد شرکت‌های ما را در بورس می‌توانید رصد کنید، خیلی‌ها بهترین‌ها درایران بودند، اما به هر علتی برچسب‌های ناکارآمدی، خورده شده، نمی‌گویم همه اش غیر واقع بینانه بودند، اما برساخته، همان تبیین‌های لازم باید صورت بگیرد تا چهره واقعی، کاستی‌ها وجود دارد، نقاط قوت هم وجود دارد، ما باید همدلانه بشینیم نقاط ضعف مان را تبدیل به نقاط قوت کنیم.

سوال: دو تا موضوع است که شما به اولویت پاسخ دهید، این که قبلا اشاره کردید که یک بخشی از دارایی مردم در حدود ۷ هزار تعاونی قفل شده و این که هنوز تعاونی‌ها سهمی که در اقتصاد باید داشته باشند ندارند، توانستید این قفل را بازکنید و یکی نرخ بیکاری که گفته می‌شود که رو به کاهش است، این کاهش آیا ناشی از این است که تقاضای کار‌ها دارد پاسخ داده می‌شود یا این که عدم تقاضا برای اشتغال وجود دارد؟

میدری: در حوزه اول مصداقی است که ما خودمان شفاف سازی می‌کنیم انتظار را از رسانه‌ها و صدای بخش‌هایی که صدای جامعه هستیم بگوییم بیاییم کنارتان، چطور مسئله را حل کنیم.

همین جا از قوه قضائیه تشکر می‌کنم، آماری که منتشر شد، ما قبلا با معاونت پیشگیری آقای جهانگیر که الان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هستند داشتیم قدم‌های اجرایی برمی داشتیم، امروز هم با معاون کنونی آقای اصفهانی، خود آقای خلیلی جلسه‌ای را این هفته مقرر کردند که معاونت تعاون من بروند آن جا که برای تعاونی‌هایی که در مرحله تسویه انحلال ماندند و آن دارایی‌ها راکد مانده یک اقداماتی انجام شود.

قوه قضائیه همراهی کرده و ما یک کار قضائی است، وظیفه ماست، اما آن اقتدار لازم در قوه قضائیه است که این کار انجام شود، پیگیری رسانه و این که در استان‌هایی که پیشگام هستند الگوسازی شود، خیلی وقت‌ها یک کاری را در یک استان انجام می‌شود الگو صورت می‌گیرد.

از این فرصت استفاده کنم ما یک کاری را در استان خراسان انجام دادیم که پیشخوان ما در شهر گلبهار استان خراسان پیشخوان ما شده در کلیه امور غیر از بازرسی کار برای انجام امور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این الگو را می‌خواهیم در کلیه پیشخوان‌هایی که زیرساخت لازم را دارند اجرایی کنیم.

در این حوزه هم هر جایی که استانی پیشگام می‌شود که این دارایی‌های راکد آزاد شود، می‌تواند این الگو تامین شود، کار رسانه ترویج الگو‌های موفق است که ان شاءالله این را در کنار شما و سایر رسانه‌ها داشته باشیم.

در مورد آن هم شوک جنگ که وارد شده جامعه و صاحبان کسب و کار در حال تعدیل هستند، آن چیزی که مهم است که رئیس جمهور و عزیزان دیگر گفتند، این است که ما به سمت زمستان می‌رویم، باید بتوانیم مصرف گاز را کاهش دهیم تا صنایع ما با کمبود گاز روبه رو نشوند.

خلاقیت‌های ایرانی، پشتکار‌هایی که بخش خصوصی و دولت دارد خودش را تعدیل می‌کند، تاب آوری جامعه الحمدالله در بخش صنایع خیلی خوب است، ولی این لازمه اش این است که بتوانیم الگوی مصرف برق، گازمان را تعدیل کنیم تا صنایع با این کمبود‌ها روبه رو نشوند.

سوال: نرخ بیکاری را اشاره نکردید.

میدری: نرخ بیکاری در اثر شوک افزایش پیدا کرد ولی بخش خصوصی یکی از شرکت‌ها آماری که به من داده، مثلا در شهر تهران الان ۲۰ هزار تقاضا برای جذب بیشتر از عرضه داریم، کمبود اطلاعات وجود دارد و ان شاء الله بتوانیم این شوک‌های وارد شده مدیریت کنیم.









