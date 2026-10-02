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رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان پردیس گفت: تصادف شدید ۶ دستگاه خودروی سواری در آزادراه تهران به پردیس، ۷ مصدوم بر جای گذاشت که همگی در وضعیت فول تروما به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین فارابی، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان پردیس، از وقوع تصادف زنجیرهای ۶ خودرو در آزادراه تهران به پردیس، در مقابل دانشگاه آزاد خبر داد.
وی افزود: پس از اعزام سریع عوامل عملیاتی هلالاحمر و اورژانس به محل حادثه و انجام ارزیابیهای اولیه، مشخص شد که هر ۷ مصدوم دچار آسیبهای شدید یا همان «فول تروما» شدهاند. این مصدومان بلافاصله توسط تیمهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.
فارابی با قدردانی از همکاری نجاتگران هلالاحمر، اورژانس، راهداری، راهور و آتشنشانی در صحنه حادثه،بیان کرد: شماره ۱۱۲ جمعیت هلالاحمر بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارش حوادث است تا خدمات امدادی در کوتاهترین زمان ممکن به هموطنان ارائه شود.