به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین فارابی، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان پردیس، از وقوع تصادف زنجیره‌ای ۶ خودرو در آزادراه تهران به پردیس، در مقابل دانشگاه آزاد خبر داد.



وی افزود: پس از اعزام سریع عوامل عملیاتی هلال‌احمر و اورژانس به محل حادثه و انجام ارزیابی‌های اولیه، مشخص شد که هر ۷ مصدوم دچار آسیب‌های شدید یا همان «فول تروما» شده‌اند. این مصدومان بلافاصله توسط تیم‌های امدادی به بیمارستان منتقل شدند.



فارابی با قدردانی از همکاری نجاتگران هلال‌احمر، اورژانس، راهداری، راهور و آتش‌نشانی در صحنه حادثه،بیان کرد: شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش حوادث است تا خدمات امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به هموطنان ارائه شود.

