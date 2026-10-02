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بهروز ندائی؛ از هزینهکرد ۳۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی و مرمتی استان ایلام در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: به منظور توزیع عادلانهتر منابع، اعتبارها به سمت شهرستانها انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بهروز ندایی روز جمعه در نشست بررسی مسائل حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام، اظهار کرد: برای نخستین بار ساختار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصلاح شده است؛ تا منابع مالی و اعتباری با رویکردی عادلانهتر در اختیار شهرستانها قرار بگیرد و اجرای طرحهای مورد نیاز در مناطق مختلف کشور با شتاب پیش برود.
وی افزود: در شش ماه گذشته ۳۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی و مرمتی در استان ایلام هزینه شده است و تلاش میشود؛ این میزان اعتبار در سال جاری با هدف تقویت زیرساختهای میراث فرهنگی و گردشگری افزایش یابد.
ندایی بیان کرد: یکی از برنامههای وزارتخانه؛ واگذاری ساختمانهای اداری مازاد است تا درآمد حاصل از این محل دوباره به چرخه توسعه میراث فرهنگی و گردشگری بازگردد و برای اجرای طرحهای مورد نیاز هزینه شود.