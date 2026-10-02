به گزارش اداره هواشناسی هوای استان فردا ابری، همراه با رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود, میزان بارش‌ها در نیمه شمالی و غربی استان بیشتر از سایر نواحی برآورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی برای فردا وزش باد گاهی شدید، شرایط برای انتقال گردو خاک به استان فراهم است.

از یک شنبه هفته آینده به طور موقت از شدت ناپایداری‌ها کاسته شده و بارش‌ها فقط بخش جنوبی استان را در بر می‌گیرد.

در شبانه روز گذشته سراب شهرک با حداقل دمای ۲ درجه سانتی گراد و سلین با حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتی گراد، به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مناطق استان بودند.

دمای هوای سنندج نیز فردا بین ۱۲ تا ۲۳ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.