پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه پاکستان با ارسال پیامی به وزیر امور خارجه کشورمان درگذشت خواهر وی را تسلیت گفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان با ارسال پیامی به وزیر امور خارجه کشورمان درگذشت خواهر وی را تسلیت گفت.
برادر عزیزم
سید عباس عراقچی
با نهایت تأسف و تأثر، از خبر درگذشت خواهر گرامیتان مطلع شدم. لطفاً مراتب تسلیت صمیمانه و قلبی مرا در این ضایعه عمیق پذیرا باشید.
در این ایام دشوار، شما و خانواده محترمتان در اندیشه و دعای من هستید.
از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم روح آن فقیده را غریق رحمت و در آرامش ابدی قرار دهد و به شما و خانواده محترمتان شکیبایی و توان تحمل این مصیبت جبرانناپذیر را عطا فرماید. آمین.
با ارادت و احترام عمیق
محمد اسحاق دار