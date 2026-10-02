\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0644\u062a \u0645\u0628\u0639\u0648\u062b \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0627 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f \u0645\u064f\u0642\u062f\u0633 \u0634\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062b\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f\u061b \u0647\u06cc\u0686 \u0642\u062f\u0631\u062a\u06cc\u060c \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0631 \u0627\u0631\u0627\u062f\u0647\u200c\u06cc \u0645\u0644\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u062e\u0637 \u0645\u0642\u062f\u0645 \u062d\u0642 \u0627\u0633\u062a\u060c \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0648\u062f.