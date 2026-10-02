به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در پیام حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم «إنا لله و إنا إلیه راجعون» «إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ»

رحلت عالم مجاهد، استاد وارسته و جانباز فداکار دفاع مقدس، حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ حسین نوبری (طاب‌ثراه) موجب تأسف و تألم عمیق این‌جانب شد.

آن روحانی جلیل‌القدر، خلف صالح بیتی اهل فضل و تقوا، عمری را در مسیر نورانی اعتلای کلمة‌الله، ترویج فرهنگ غنی اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و خدمت مخلصانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی سپری نمود.

کارنامه پربرکت این استاد گرانقدر، مشحون از مجاهدت‌های ماندگار است؛ از سال‌های آغازین نهضت اسلامی و تحمل مرارت‌ها و شکنجه در مسیر انقلاب، تا حضور کم‌نظیر و حماسه‌آفرین در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و نائل آمدن به مدال پرافتخار جانبازی، و پیوند با بیت معظم شهدا؛ همچنین سال‌ها مجاهدت علمی در سنگر دانشگاه و حوزه، تربیت شاگردان، تألیف آثار ارزشمند دینی، و سال‌ها خدمت در مسئولیت‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی استان که نام نیکی از ایشان در حافظه مردم مؤمن و متدین خطه آذربایجان به یادگار گذاشت.

فقدان این روحانی متعهد که با اندوه ارتحال دیگر فضلای ارجمند و مبلغان خدوم خطه آذربایجان در ایام اخیر، مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم‌نژاد و مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی (رحمة‌الله‌علیهم) هم‌زمان شده است، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه و مردم شریف استان به شمار می‌رود.

این‌جانب ضایعه درگذشت این روحانی وارسته و خدوم را به محضر حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (ارواحنافداه)، حوزه‌های علمیه، دانشگاهیان، عموم مردم ولایت‌مدار تبریز و آذربایجان شرقی، ارادتمندان و شاگردان و به‌ویژه خاندان مکرّم و بیت شریف ایشان و وابستگان معزز تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن فقید سعید، حشر با اولیای الهی و هم‌نشینی با برادر شهیدش، و برای تمامی بازماندگان صابر و داغدار، صبر جمیل، اجر جزیل و تسلای خاطر مسئلت دارم.