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نخستوزیر پاکستان در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درگذشت خواهر او را تسلیت گفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شهباز شریف نخستوزیر پاکستان در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ضمن ابراز تاسف از درگذشت خواهر او، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را ابراز کرد.
نخستوزیر پاکستان ضمن تسلیت این ضایعه، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای وزیر امور خارجه و اعضای خانواده ایشان صبر و شکیبایی در تحمل این فقدان جبرانناپذیر مسئلت کرد.
عراقچی نیز ضمن قدردانی از ابراز همدردی و تسلیت نخستوزیر پاکستان، از محبت و توجه او در این شرایط دشوار تشکر کرد.