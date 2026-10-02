اقدام ترامپ برای ایجاد کودتا در ایران

رئیس‌جمهور بازنده آمریکا در میدان جنگ و شطرنج دیپلماسی، حالا می‌خواهد تجربه شکست خورده کودتا رو یک بار دیگر تکرار کند تا بلکه بتواند یک پیروزی کوچک از ایران به دست بیاورد. اما کور خوانده.