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اقدام ترامپ برای ایجاد کودتا در ایران

رئیس‌جمهور بازنده آمریکا در میدان جنگ و شطرنج دیپلماسی، حالا می‌خواهد تجربه شکست خورده کودتا رو یک بار دیگر تکرار کند تا بلکه بتواند یک پیروزی کوچک از ایران به دست بیاورد. اما کور خوانده.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰- ۲۱:۵۵
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برچسب ها: ترامپ ، جنگ علیه ایران
 