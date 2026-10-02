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امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: آرامش در کیش، زمینه فعالیت مردم، کسبه، سرمایهگذاران و حضور گردشگران را فراهم و حفظ آن، همکاری مردم و پلیس را میطلبد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس با قدردانی از تلاش کارکنان انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش در خطبههای نماز جمعه، گفت: امنیت، نعمتی است که ارزش آن، زمان ناامنی بیشتر آشکار میشود.
او افزود: در جزیره کیش، خانوادهها با آرامش زندگی میکنند، کسبه با اطمینان فعالیت دارند و گردشگران با احساس امنیت سفر میکنند و این شرایط، نتیجه تلاش مجموعههای انتظامی و امنیتی کیش است.
امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: مقابله با سرقت، قاچاق، ورود مواد مخدر و برهم زدن نظم و امنیت، از وظایف مهم نیروهای انتظامی و دریابانی است.
شیخ یعقوب شمس، تعامل مردم و پلیس را از عوامل امنیت پایدار دانست و گفت: نیروهای انتظامی، کنار قاطعیت در برخورد با متخلفان، باید با مردم، کسبه، ساکنان و گردشگران با صبر، احترام و اخلاق اسلامی رفتار کنند.
او از ساکنان کیش، خواست با رعایت قانون، توجه به حقوق دیگران و گزارش موارد مشکوک، در پیشگیری از جرایم و حفظ امنیت کیش مشارکت کنند.
امام جمعه اهل سنت کیش، از تلاش شبانهروزی پلیس و خانوادههای کارکنان فراجا قدردانی کرد و گفت: گردشگر زمانی به یک مقصد بازمیگردد که احساس آرامش و امنیت داشته باشد و سرمایهگذار نیز برای فعالیت اقتصادی به ثبات و اجرای قانون نیاز دارد.