به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی استان گفت: فعالیت سامانه بارشی در گیلان تا روز یکشنبه ادامه دارد و در این مدت، کاهش ۴ تا ۸ درجه‌ای دمای هوا، افزایش ابر، وزش باد و بارش باران در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

محمد دادرس افزود: همچنین تا دو روز آینده، بارش باران در برخی مناطق گیلان شدید و قابل توجه خواهد بود و با رعد و برق همراه است؛ بر این اساس احتمال آبگرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها در برخی مناطق وجود دارد.

وی گفت: دریای خزر هم تا روز دوشنبه مواج و برای فعالیت‌های دریانوردی نامناسب است و ارتفاع موج در برخی ساعات به حدود ۲ و نیم متر هم می‌رسد.